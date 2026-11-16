Dopo la manifestazione di Piazza Italia, il sindaco metropolitano riceve una delegazione degli assistenti socioeducativi. Sul tavolo il riconoscimento della figura professionale e le difficoltà nei rapporti di lavoro con l'Ente. Previsto un tavolo tecnico interno, mentre Cannizzaro si impegna a sollecitare Governo e Parlamento.

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Dalla protesta in Piazza Italia al confronto con il sindaco metropolitano. Francesco Cannizzaro ha incontrato nel pomeriggio, a Palazzo Alvaro, una delegazione degli assistenti socioeducativi che questa mattina avevano manifestato per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla propria condizione lavorativa.

Un incontro concordato proprio durante il presidio, quando il primo cittadino, attraverso il suo portavoce, aveva comunicato la disponibilità a ricevere una rappresentanza dei lavoratori. Al centro del confronto una situazione che si trascina da anni e che, come evidenziato dall'amministrazione metropolitana, presenta diverse criticità di natura amministrativa.

Cannizzaro ha manifestato la volontà di affrontare la questione su due livelli, intervenendo sia nell'ambito delle competenze della Città metropolitana, in qualità di ente gestore del servizio, sia attraverso un'interlocuzione con le istituzioni nazionali.

Secondo quanto riferito dall'amministrazione, il confronto si è svolto in un clima sereno e di reciproco ascolto. Nel corso dell'incontro, i lavoratori avrebbero riconosciuto l'assenza di responsabilità dirette dell'attuale amministrazione rispetto a una situazione ereditata dal passato, chiedendo comunque un impegno per superare le difficoltà che continuano a caratterizzare il loro rapporto professionale con l'Ente.

Uno dei nodi principali riguarda il riconoscimento formale della figura professionale degli assistenti socioeducativi. Come sottolineato nella nota dell'amministrazione, attualmente manca una normativa nazionale che ne definisca compiutamente lo status. Per questo motivo, il sindaco si è impegnato a sollecitare Governo e Parlamento affinché venga avviato un percorso legislativo finalizzato al riconoscimento della professione, sostenendo e rafforzando gli iter già intrapresi a livello nazionale.

Parallelamente, sul fronte locale, Cannizzaro ha annunciato l'intenzione di affrontare le problematiche attraverso un apposito tavolo tecnico interno alla Città metropolitana, con l'obiettivo di approfondire gli aspetti amministrativi e individuare possibili soluzioni alle criticità relative al rapporto di lavoro con l'Ente. Un doppio percorso, dunque, che punta da una parte a intervenire sul piano normativo e dall'altra a verificare quali margini di intervento siano già disponibili a livello territoriale.

L'incontro di Palazzo Alvaro rappresenta così una prima risposta istituzionale alle richieste avanzate durante la manifestazione. Restano da definire tempi e modalità dei prossimi passaggi, a partire dall'avvio del tavolo tecnico annunciato dal sindaco, chiamato a tradurre la disponibilità al confronto in possibili interventi concreti.