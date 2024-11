La presidente della Regione Jole Santelli ed il commissario Saverio Cotticelli si sono accordati sulla scelta del sostituto di Giuseppe Zuccatelli, cui affidare la guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Si tratta di Simonetta Cinzia Bettelini, attuale direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera. Secondo quanto si è appreso, la nomina sarà ufficializzata già nella giornata di oggi.

Trasloco in giornata

58 anni, originaria di Verona, era stata chiamata nel settembre scorso in riva al Crati da Giuseppina Panizzoli. In precedenza ha ricoperto tra l’altro, l’incarico di dirigente medico dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova, con una lunga esperienza da direttore generale e direttore sanitario maturata all’Ospedale di Suzzara, all’Azienda Ospedaliera di Gallarate, all’Azienda sanitaria della provincia brianzola di Monza, all’Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori di Monza, all’Agenzia di Tutela della salute della Val Padana.

Incarico a tempo

La nuova manager resterà in carica fino a quando la Regione non espleterà il bando per individuare il direttore generale. Secondo quanto prescritto dal Decreto Calabria, già dallo scorso 4 maggio il Dipartimento tutela della salute avrebbe potuto riapproriarsi del potere di nomina, utilizzando una procedura concorsuale.

