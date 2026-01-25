Arera innalza la soglia Isee per i bonus luce, acqua, gas e rifiuti. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente porta a 9.796 euro il tetto massimo per beneficiare degli sconti in bolletta, 266 euro in più per effetto dell’aumento del costo della vita.

Resta invariato il limite dei 20mila euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. L’adeguamento all'inflazione, fa sapere l’Authority, tiene conto dell’andamento medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati degli ultimi tre anni.

Gli sconti sono applicati automaticamente in bolletta. Per l'energia elettrica la riduzione è pari al 30% della spesa calcolata al lordo delle imposte e per i rifiuti è pari al 25% sulla tariffa dovuta.

Per il gas è previsto un taglio del 15% della spesa al netto delle imposte mentre per il servizio idrico (che mette insieme le spese per il consumo di acqua, per la fognatura e per la depurazione) lo sconto è pari a 50 litri al giorno per ciascun membro del nucleo familiare. Per beneficiare delle agevolazioni in modo automatico e anche cumulativo è necessario presentare all’Inps la dichiarazione sostitutiva unica (il Dsu) per ottenere l’attestazione Isee.