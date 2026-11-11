Con un’età media pari a 13 anni e 11 mesi, in crescita del 5,1% rispetto allo scorso anno, il parco auto della Calabria è sempre più vecchio tanto che l’anzianità delle vetture nella regione risulta essere la seconda più alta di Italia, a pari merito con la Sicilia. Il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 215mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno *. Eppure, nonostante auto più vecchie e meno affidabili, ancora tanti automobilisti scelgono di viaggiare senza una copertura di assistenza stradale; in Calabria sono più di 4 su 10 (44,8%).

Undici milioni di automobilisti rimasti a piedi

L’anzianità del parco auto è un fenomeno che riguarda tutta la Penisola (12 anni e 2 mesi l’età media a livello nazionale) e i rischi di utilizzare un veicolo datato sono stati certificati da una recente indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca EMG**, da cui è emerso che nell’ultimo anno 11,7 milioni di automobilisti italiani sono stati lasciati a piedi dalla propria vettura.

I problemi principali

Il guasto più comune è risultato essere la batteria scarica, un imprevisto che ha lasciato a piedi solo nell’ultimo anno ben 4,9 milioni di automobilisti. Un altro sinistro molto frequente è la foratura dello pneumatico, che ha rovinato i piani di 3,4 milioni di guidatori.

Fortunatamente meno comuni, ma comunque presenti nella lista, i guasti ai freni (4%), al motore (3,3%) o alla centralina elettrica (3,1%), che hanno lasciato a piedi, complessivamente 3,7 milioni di automobilisti.

Va detto che non sempre la responsabilità è stata del veicolo; per maggiori informazioni, chiedere ai circa 580mila italiani che sono stati abbandonati dall’auto perché… è rimasta a secco di carburante.

Come sono stati risolti

Davanti a questo tipo di inconvenienti, il 38% degli automobilisti (pari a 4,2 milioni di italiani) ha dovuto portare l’auto dal meccanico, il 27% (quasi 3 milioni) ha chiesto aiuto a un familiare o amico, mentre il 17% (1,8 milioni) ha riparato il guasto da solo.

È andata peggio (almeno economicamente) ai 985mila automobilisti che hanno dovuto far intervenire un meccanico in loco e ai 2,6 milioni che hanno fatto ricorso al carro attrezzi, coprendo di tasca propria, oltre al danno, anche il costo dell’intervento per una spesa totale che, in media, è stata pari a 165 euro solo per muovere la macchina in panne.

Ancora tanti, come detto, gli automobilisti sprovvisti di una copertura assicurativa che li tuteli da inconvenienti di questo tipo, nonostante un costo medio contenuto e pari, secondo l’analisi*** di Facile.it, ad appena 32 euro all’anno.

«L’assistenza stradale è una garanzia accessoria che va aggiunta all’RC auto base e fornisce una serie di servizi utili in caso di emergenze su strada. Si va dall’invio di un carro attrezzi con traino del veicolo in officina, alle riparazioni sul posto, dal veicolo sostitutivo fino alle spese di pernottamento qualora l’assicurato sia lontano da casa e il veicolo non possa essere riparato rapidamente», spiegano gli esperti di Facile.it.

* Per calcolare i dati, l’Osservatorio di Facile.it si avvale di un campione nazionale di 12.310.825 preventivi calcolati dai suoi utenti nel corso dell’ultimo anno (216.857 in Calabria). I dati indicati nell'Osservatorio sui costi RC auto di Facile.it prendono in considerazione come campione tutti i preventivi effettuati sul sito e relativi risultati di quotazione prodotti.

** Indagine condotta da EMG per Facile.it su un campione (1.000 rispondenti) rappresentativo di italiani dai 18 anni per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni. Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione CAWI; Periodo di realizzazione: 8/17 settembre 2026.

*** Analisi Facile.it su un campione di circa 670.000 polizze auto sottoscritte nel 2026.