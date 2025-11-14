Apre lunedì 17 novembre alle 14.30 il bando da 105 milioni per sostegno a Pmi e grandi imprese: finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per competitività e nuova occupazione

Lunedì 17 novembre 2025 alle ore 14,30 apre lo sportello per partecipare all’Avviso Fri Calabria - Fondo Regionale per il sostegno all’innovazione e ai settori strategici.

«Oggi – dichiara l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Giovanni Calabrese – si aggiunge un ulteriore tassello alle politiche a sostegno del sistema imprenditoriale messe in campo dall’amministrazione regionale, con una nuova iniziativa, in collaborazione con Cassa depositi e Prestiti e Abi, volta a supportare le imprese calabresi attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto».

Si tratta di uno strumento innovativo che promuove investimenti produttivi e progetti di innovazione per sostenere le imprese di ogni dimensione, sia Pmi che Grandi imprese e lo sviluppo delle filiere strategiche del territorio già programmato dalla precedente Giunta, con l’assessore Rosario Varì, il dirigente generale del settore, Paolo Praticò, e il dirigente di settore Valeria Scopelliti.



Obiettivo è quello di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese e consolidare la presenza delle grandi imprese in Calabria, oltre a contribuire all’occupazione stabile e qualificata.

La misura potenzia la leva finanziaria a favore delle imprese, con un effetto moltiplicatore stimato di circa 120 milioni di euro di nuovi investimenti complessivi, a fronte di una dotazione complessiva di 105 milioni di euro, grazie al modello di cofinanziamento che prevede la compartecipazione di risorse regionali, di Cdp e del sistema bancario (35 mln cadauno), cui si aggiunge il capitale privato delle imprese pari al 10%.

L’Avviso pubblico regionale consentirà alle imprese di sostenere la realizzazione di nuovi impianti, l’ampliamento e la diversificazione di attività esistenti per la trasformazione ecologica e digitale delle aziende nei settori manifatturiero, dei servizi all’industria e delle tecnologie avanzate.

«La Regione Calabria continua a investire sulla crescita del tessuto imprenditoriale, facilitando l’accesso al credito e incentivando l’innovazione. Con il Fri Calabria vogliamo creare nuove opportunità per le imprese e attrarre investimenti sul territorio, contribuendo a rendere strutturali gli andamenti positivi che si registrano sui livelli di attività economica regionale, nonché sui livelli occupazionali, entrambi in crescita nel primo semestre del 2025», conclude l’assessore Calabrese.