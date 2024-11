Avranno il compito di segnalare le problematiche e rafforzare le azioni di prevenzione

E' stato pubblicato avviso pubblico per la selezione di volontari che intendano svolgere per il Comune di Reggio Calabria la funzione di assistente civico, in collaborazione con la Polizia Municipale. Lo rende noto l'amministrazione comunale. "La figura e le attivita' dell'assistente civico - si legge in una nota - sono descritte all'interno del "Regolamento degli Assistenti Civici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 lo scorso 29 maggio. Agli assistenti civici – riporta l’agi - è riconosciuta una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate finalizzata alle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia Municipale. Gli assistenti civici - si precisa -non hanno potere di accertamento e contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ne' di accertamento dell’identità personale e non possono intervenire con azioni impositive o repressive".

“Promuovere il rispetto alla legalità”

Il loro impiego, secondo l'avviso pubblico, "è finalizzato a promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale con l'obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione, le attività di educazione stradale, le attività di informazione rivolte ai cittadini, garantendo così una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano e con l'intento di implementare il senso civico della cittadinanza". Gli assistenti civici non sono soggetti ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale ne' la loro attività e' assimilabile ad alcun tipo di prestazione lavorativa. Le funzioni di assistente civico saranno conferite dal Sindaco con decreto.