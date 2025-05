Presentato in conferenza stampa alla Cittadella. I fondi serviranno per progetti di realizzazione o ampliamento di strutture a servizio di imprese e comunità. L’assessore Gallo: «Diamo risposte concrete»

Arrivano 40 milioni per le zone rurali della Calabria. Dopo le provvidenze per le aree montane, la Regione pensa ai tanti comuni ubicati in zone di campagna ed interessati dal triste fenomeno dello spopolamento, investendo 40 milioni di euro in progetti di realizzazione o ampliamento di strutture a servizio di imprese e comunità rurali.

Le misure in dettaglio

«Finanziamo strade rurali, acquedotti rurali, elettrificazione e anche infrastrutture di tipo turistico o di accoglienza anche un po' più ampia –ha detto il direttore generale del Dipartimento Agricoltura Giuseppe Iiritano – Il budget non è proprio chiuso, vediamo anche come ma noi puntiamo a una graduatoria molto veloce, a uscire rapidamente e a cominciare a spendere già entro la fine dell'anno, a realizzare gli interventi».

Molto ampio lo spettro dei settori, con contributi da 150.000 euro per i comuni inferiori a 10.000 abitanti e 200.000 per quelli più popolosi. Lo spopolamento è un fenomeno gravissimo per tutta l'Italia, per la Calabria ancora di più perché mancano le precondizioni. Ma la Regione sta monitorando l'efficacia di queste contromisure?

Efficacia ma anche velocità

«Noi stiamo dando risposte concrete – ha detto invece l’assessore regionale Gianluca Gallo – le risposte avranno effetto nel tempo medio, ma ritengo che ci sia un interesse verso la nostra regione anche da parte dei calabresi in via di ritorno che in presenza non c'è stato, i numeri anche dei flussi turistici in crescita, i numeri all'interno dei nostri aeroporti in termini di passeggeri, i numeri della nostra struttura e del nostro export ci dicono che c'è vitalità, è una regione che non è più ultima, che ha smesso i panni di ultima per l'azione del governo Occhiuto e quindi – ha concluso Gallo – noi vogliamo proseguire su questa strada, credo che altri risultati verranno fuori presto».