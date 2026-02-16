Prosegue con grande energia la partecipazione della Calabria al “Beer & Food Attraction 2026”. Anche nella seconda giornata, lo spazio dedicato alle eccellenze calabresi si è confermato un punto di riferimento per buyer, importatori e operatori del settore provenienti da numerosi Paesi.

Seconda giornata al Beer Attraction di Rimini, continua l’entusiasmo per la presenza calabrese. Produttori e operatori del settore food and beverage raccontano un comparto in crescita, tra birre artigianali, specialità del territorio e nuove opportunità di mercato. Dalla fiera arrivano segnali positivi: qualità, innovazione e identità locale le carte vincenti per conquistare buyer italiani e internazionali.

Le aziende presenti stanno vivendo momenti di confronto intenso e concreto: degustazioni guidate, presentazioni di prodotto e incontri B2B stanno favorendo la nascita di nuove relazioni commerciali. L’entusiasmo tra i brand è evidente, così come la consapevolezza che occasioni come questa rappresentino una leva strategica per consolidare la presenza sui mercati internazionali e aprire nuove prospettive di export.

Determinante il lavoro della Regione, che ha scelto di investire con decisione nella promozione coordinata delle imprese del territorio. In particolare, il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria guidato dall’assessore Gianluca Gallo, sta svolgendo un ruolo centrale nel supportare le aziende, accompagnandole in un percorso strutturato di valorizzazione e internazionalizzazione.

La presenza istituzionale non si limita alla semplice partecipazione fieristica, ma punta a costruire un sistema: fare rete, rafforzare l’identità del comparto agroalimentare calabrese e creare opportunità concrete di crescita.

Il secondo giorno al Beer & Food Attraction conferma così una visione chiara: promuovere la qualità, sostenere le imprese e proiettare la Calabria con sempre maggiore forza nei mercati globali.