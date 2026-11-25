Un milione di consumatori, una spesa potenziale di 265 milioni di euro e una classifica provinciale che vede Cosenza nettamente in testa. Il Black Friday 2026 si prepara a muovere una fetta consistente dei consumi in Calabria, anche se la propensione all'acquisto risulta in calo rispetto allo scorso anno. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi SDI di Confcommercio, saranno circa un milione i calabresi pronti ad approfittare delle promozioni, con un budget medio di 262 euro.

La percentuale di consumatori intenzionati a fare acquisti si attesta al 65,2%, in diminuzione rispetto al 70,2% del 2025. La capacità di spesa, invece, resta sostanzialmente stabile: il budget medio previsto passa dai 268 euro dello scorso anno agli attuali 262. Il quadro è quello di una partecipazione meno ampia, ma di una disponibilità economica individuale che non registra variazioni particolarmente significative.

La settimana degli sconti si conferma anche un'anticipazione delle spese natalizie: circa il 70% di chi parteciperà al Black Friday destinerà almeno una parte del budget ai regali di Natale. Per molte famiglie, dunque, le promozioni rappresentano un'occasione per programmare in anticipo gli acquisti e alleggerire le spese delle festività.

Abbigliamento ed elettronica in cima alla lista

Tra i prodotti più ricercati dai consumatori calabresi ci sono soprattutto abbigliamento ed elettronica. Le stime indicano rispettivamente 568 mila e 541 mila potenziali acquirenti. Subito dopo si collocano i prodotti per la cura della persona, con 475 mila consumatori, e i giocattoli, che potrebbero interessare 384 mila persone.

Seguono calzature e libri ed ebook, entrambi con una platea stimata intorno ai 375 mila acquirenti. L'interesse riguarda anche il comparto alimentare ed enogastronomico, con 363 mila potenziali consumatori, gli articoli per la casa e l'arredamento (346 mila) e i prodotti sportivi (255 mila). Una distribuzione che coinvolge numerosi settori del commercio e del terziario, ben oltre le categorie tradizionalmente associate agli sconti di fine novembre.

Cosenza prima per spesa, Reggio e Catanzaro sul podio

È la provincia di Cosenza a concentrare il maggiore volume di consumi previsto. Qui i potenziali acquirenti sarebbero circa 369 mila, per una spesa complessiva stimata in 96,7 milioni di euro. Al secondo posto c'è Reggio Calabria, con 282 mila consumatori e un giro d'acquisti potenziale da 74 milioni. Terza Catanzaro, dove la platea stimata è di 187 mila persone e la spesa potrebbe raggiungere i 49 milioni.

Più contenute le cifre nelle altre due province: a Crotone si prevedono circa 89 mila acquirenti e 23,3 milioni di euro di spesa, mentre a Vibo Valentia la stima è di 83 mila consumatori per un valore complessivo di 21,7 milioni. Una distribuzione che, secondo Confcommercio, riflette sostanzialmente il peso demografico dei diversi territori.

Il negozio fisico resiste: 780 mila calabresi acquisteranno in presenza

Uno dei dati più significativi riguarda i canali di vendita. Sulla base delle percentuali nazionali, circa 780 mila calabresi effettueranno almeno una parte degli acquisti nei negozi fisici. Circa 730 mila, invece, adotteranno una modalità integrata, alternando punti vendita tradizionali e piattaforme online.

La possibilità di vedere e provare i prodotti, la disponibilità immediata della merce e il rapporto diretto con il commerciante continuano a rappresentare elementi di vantaggio per i negozi. A questi si aggiungono l'assistenza post-vendita e una gestione più semplice di cambi e resi. Tra le motivazioni indicate dai consumatori c'è anche la volontà di sostenere le attività commerciali del territorio.

«Il Black Friday rappresenta un'occasione importante per il sistema commerciale calabrese, ma anche un momento nel quale si misura la capacità delle nostre imprese di confrontarsi con un mercato sempre più competitivo e con consumatori attenti al prezzo e alla qualità – dichiara la direttrice di Confcommercio Calabria, Maria Santagada –. I numeri evidenziano come il negozio fisico continui a mantenere un ruolo centrale nelle scelte di acquisto. La possibilità di vedere e provare i prodotti, ricevere assistenza, confrontarsi direttamente con il commerciante e avere immediatamente a disposizione la merce sono elementi che fanno ancora la differenza».

La sfida del commercio di prossimità

Per Santagada, la partita si gioca anche sulla capacità di accompagnare le attività commerciali nell'integrazione tra presenza fisica e digitale. «La sfida è valorizzare questa presenza sul territorio, accompagnando le attività commerciali in un percorso di innovazione e integrazione tra canale fisico e digitale. Le promozioni possono essere uno strumento utile per intercettare nuovi clienti e anticipare gli acquisti natalizi, ma è importante che si sviluppino in un contesto di trasparenza e correttezza, nel rispetto dei consumatori e delle regole».

La direttrice richiama infine il valore economico e sociale degli acquisti nei negozi locali: «Acquistare nei negozi del territorio significa inoltre contribuire a mantenere vive le nostre città, sostenere l'occupazione e rafforzare l'economia locale. Ogni acquisto di prossimità genera valore che rimane nelle comunità».

Il Black Friday, insomma, non è più soltanto una giornata di sconti, ma un appuntamento che apre concretamente la stagione dello shopping natalizio. Per le imprese calabresi, la sfida sarà trasformare la disponibilità dei consumatori a spendere in un'occasione per conquistare nuovi clienti e rafforzare il legame con il territorio.