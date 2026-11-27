Bisogna sempre diffidare da chi telefona o invia email e messaggi WhatsApp in cui chiede di fornire pin o password o di eseguire bonifici per i più disparati motivi.

L'offensiva contro utenti e sistemi digitali non è più opera di singoli hacker, ma di strutturati "squadroni di pirateria tecnologica" che attaccano infrastrutture ad alta sensibilità in Europa e negli Stati Uniti.

Per contrastare questa minaccia e proteggere i risparmiatori, il settore bancario e finanziario sta sostenendo spese continue ed ingenti in cybersecurity e formazione del personale.

Una delle criticità sul fronte delle truffe ai consumatori, quella al momento più perseguita dai criminali informatici, coincide con l'adozione su larga scala del bonifico istantaneo.

A lanciare l’allarme è il presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli.

Maggiore velocità di esecuzione, maggiori rischi

I numeri del fenomeno: la fragilità dei pagamenti in 10 secondi. Se da un lato il bonifico istantaneo rappresenta un'innovazione fondamentale capace di trasferire fondi nell'area euro in meno di 10 secondi, dall'altro la sua irrevocabilità lo rende lo strumento prediletto dai truffatori. Una volta autorizzato il trasferimento, il denaro non può più essere bloccato unilateralmente e scompare nel giro di pochi istanti. I dati pubblicati dalla Banca d'Italia confermano la portata del fenomeno.

Nel 2025 sono spariti 80 milioni di euro

Il valore complessivo delle frodi su bonifici istantanei è salito dagli 80 milioni del 2025 rispetto ai 54 milioni del 2024, con circa 46mila operazioni fraudolente registrate nell'intero anno.

Nel solo secondo semestre, su quasi 32mila bonifici complessivamente segnalati come fraudolenti nel Paese, ben 22mila sono stati effettuati tramite modalità istantanea.

L'incidenza delle truffe sui bonifici istantanei raggiunge circa 28 euro sottratti ogni 100mila euro movimentati, a fronte dei soli 2 euro registrati nei bonifici ordinari. Il rischio, rispetto ad altre operazioni, risulta 14 volte superiore.

Grazie all'introduzione delle prime misure preventive, come la verifica a doppia chiave, e dei controlli sull'identità, l'incidenza delle frodi a fine 2025 ha mostrato un calo del 38%.

Anatomia delle truffe: ingegneria sociale e intelligenza artificiale

Le modalità di raggiro sfruttano principalmente la manipolazione psicologica delle vittime, spingendole a eseguire operazioni immediate. Il trucco dei falsi operatori bancari o delle forze dell'ordine. Chiamate telefoniche in cui i criminali simulano un'emergenza sui conti o un pericolo imminente per un familiare, convincendo la vittima a spostare d'urgenza i propri risparmi su un "conto sicuro". Il phishing tramite WhatsApp ed email. Messaggi civetta da numeri sconosciuti che si spacciano per figli o parenti in difficoltà, oppure link ingannevoli che richiedono l'esecuzione immediata di versamenti. Falsi siti finanziari e l'intercettazione di fatture commerciali in cui l'iban del fornitore originale viene sostituito con quello dei truffatori. L'impiego dell'intelligenza artificiale per replicare la voce di persone conosciute o autorevoli, rendendo la truffa telefonica ancora più persuasiva.

Da ottobre è in vigore, l’obbligo della verifica del beneficiario. Introdotta dal Regolamento Ue 2024/886 prevede che le banche e i prestatori di servizi di pagamento verifichino l’esatta corrispondenza tra l’iban inserito e il nome del beneficiario prima che il bonifico (sia istantaneo che ordinario) venga definitivamente autorizzato e inviato. A dicembre è atteso il voto del Parlamento europeo sulla direttiva e sul regolamento dei servizi di pagamento digitalizzati. Prevedono, in presenza di determinate condizioni, l'introduzione di rimborsi per i consumatori vittime di inganni.