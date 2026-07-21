Il risparmio in bolletta è automatico per quanti hanno compilato la Dichiarazione sostitutiva unica. Il bonus è applicabile esclusivamente all'abitazione principale

Con l’arrivo delle scadenze fiscali di luglio, entra ufficialmente a regime in molti Comuni italiani il bonus sociale rifiuti, una misura attesa per dare sollievo ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. L’agevolazione prevede uno sconto del 25% sulla Tari (o sulla tariffa corrispettiva), garantendo un risparmio diretto sulla tassa sui rifiuti per l’anno 2026.

Chi ha diritto allo sconto, i requisiti Isee

Il bonus non è destinato a tutti, ma è vincolato a precisi limiti di reddito calcolati tramite l'indicatore Isee. Nello specifico, possono beneficiare dello sconto i nuclei familiari con Isee non superiore a 9.796 euro per le famiglie con un massimo di tre figli a carico e con Isee non superiore a 20.000 euro per le cosiddette "famiglie numerose", ovvero con almeno quattro figli a carico.

Oltre alla soglia economica, è necessario che l'utenza Tari sia di tipo domestico e risulti intestata a uno dei componenti del nucleo familiare definiti nella Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Il bonus è applicabile esclusivamente all'abitazione principale indicata nella documentazione.

Automatismo e tempistiche, perché conta l’Isee 2025

Una delle caratteristiche principali di questa misura è l'automatismo: i cittadini non devono presentare alcuna domanda specifica al Comune o al gestore dei rifiuti. È sufficiente compilare annualmente la Dsu per ottenere l'attestazione Isee. Grazie a uno scambio di dati tra Inps, il Sistema informativo integrato (SII), Sgate e i gestori del servizio, lo sconto viene applicato direttamente a chi ne ha diritto.

Tuttavia, il meccanismo temporale differisce da quello dei bonus luce e gas. Poiché la Tari è una tassa annuale e i gestori ricevono gli elenchi definitivi dei beneficiari solo dopo la chiusura della campagna Isee (generalmente a dicembre), lo sconto viene riconosciuto con un anno di scarto. Pertanto, il bonus applicato nel 2026 spetta a chi ha presentato una Dsu valida nel 2025. Chi presenta la documentazione in ritardo, ad esempio dopo il 20 dicembre, rischia di vedere l'agevolazione slittare al 2027.

Valore del bonus e modalità di erogazione

L’entità del risparmio è fissata al 25% dell’importo totale annuale. Per fare un esempio pratico, su una cartella Tari di 200 euro, il bonus ammonterà a 50 euro. Nella maggior parte dei casi, i cittadini troveranno lo sconto già detratto nell'avviso di pagamento emesso dal gestore. In alternativa, l'importo potrebbe essere corrisposto tramite modalità tracciabili come bonifici bancari o assegni.

Casi particolari, debiti pregressi e finanziamento della misura

Esiste una clausola specifica riguardante la morosità: se un utente ha debiti Tari relativi agli anni precedenti, il gestore ha la facoltà di utilizzare il bonus per compensare, parzialmente o totalmente, le somme non pagate. Tale procedura richiede comunque l'invio di un sollecito preventivo che informi l'utente dell'intenzione di procedere alla compensazione.

Infine, è interessante notare come viene finanziata questa agevolazione. Dal 2025, in tutte le bollette Tari è stata introdotta la componente perequativa UR3, un contributo di 6 euro l'anno a carico di tutti gli utenti. Questo prelievo collettivo serve proprio a garantire la sostenibilità economica dei bonus sociali che vengono erogati a partire da quest'anno ai nuclei più fragili.