Il Tito Minniti continua a riempire gli aerei, ma con l’arrivo dell’inverno perderà quasi tutta la sua rete internazionale Ryanair. I dati di luglio fotografano uno scalo vicino ai 96mila passeggeri, con gli internazionali pieni mediamente all’88% e Berlino addirittura al 93%. Numeri che rendono ancora più significativo il cambio di scenario previsto da novembre, quando Barcellona resterà l’unica destinazione estera operata dalla compagnia irlandese.

Per oltre due anni il rilancio del Tito Minniti è passato anche dalla possibilità di guardare finalmente oltre il traffico nazionale. L’arrivo di Ryanair nell’aprile del 2024 aveva aperto una fase nuova per l’aeroporto dello Stretto, con una rete di collegamenti che aveva riportato Reggio Calabria direttamente sulle principali direttrici europee e contribuito a cambiare radicalmente la percezione dello scalo. Berlino, Bruxelles, Londra, Parigi e Katowice avevano rappresentato uno dei segnali più evidenti di questa nuova stagione. Adesso, proprio mentre i numeri continuano a restituire coefficienti di riempimento elevati, quella dimensione internazionale si prepara a restringersi drasticamente.

Con l’avvio della stagione invernale 2026-2027, infatti, Ryanair manterrà da Reggio Calabria una sola destinazione internazionale, Barcellona, mentre Berlino Brandeburgo, Bruxelles Charleroi, Katowice, Londra Stansted e Parigi Beauvais usciranno dall’operativo tra il 22 e il 24 ottobre. Sul fronte nazionale la situazione è decisamente diversa: resteranno Bologna, Milano Malpensa, Parma, Pisa, Torino e Venezia, mentre si aggiungerà anche il collegamento giornaliero con Milano Bergamo. È proprio dentro questa differenza di traiettoria, con il domestico che resta forte e l’internazionale che quasi scompare dalla programmazione invernale, che assumono particolare significato i dati di traffico di luglio.

Il Tito Minniti ha registrato 95.549 passeggeri commerciali, che diventano 95.850 considerando anche l’aviazione generale, con una crescita dell’1,9% rispetto allo stesso mese del 2025. I movimenti sono stati 616, in calo del 2,1%, mentre la media si è attestata sui 155 passeggeri per volo, con un coefficiente di riempimento complessivo dell’86%. Ancora più significativo è il dato dei soli voli internazionali Ryanair, che hanno raggiunto un load factor medio dell’88%.

Il traffico nazionale resta il vero motore dello scalo, con 78.304 passeggeri e una crescita del 10,5%, mentre quello internazionale si ferma a 17.245, segnando una flessione del 24,8% rispetto a luglio dello scorso anno. Quest’ultimo dato, però, va letto insieme ai coefficienti di occupazione: se diminuisce il numero complessivo dei passeggeri internazionali mentre gli aeromobili continuano a viaggiare mediamente con l’88% dei posti occupati, il calo non può essere automaticamente tradotto in una perdita di interesse da parte del mercato. Il numero dei passeggeri dipende infatti anche dalla quantità di voli e frequenze offerte, mentre il load factor misura quanto della capacità disponibile venga effettivamente assorbita.

Il caso più evidente è quello di Berlino Brandeburgo, che a luglio ha trasportato 3.152 passeggeri su 3.402 posti disponibili, raggiungendo un coefficiente di riempimento del 93%. Un risultato tutt’altro che occasionale, considerando che nello stesso mese del 2025 la rotta aveva già raggiunto il 92%. Per due estati consecutive, dunque, il collegamento con la capitale tedesca ha viaggiato con oltre nove posti occupati su dieci, eppure sarà proprio una delle rotte che spariranno con l'orario invernale.

Anche Londra Stansted restituisce un quadro interessante. A giugno il collegamento aveva trasportato 2.452 passeggeri su 3.024 posti disponibili, con un load factor dell’81%, in crescita rispetto al 76% dello stesso mese del 2025. A luglio il coefficiente è salito ulteriormente, arrivando all’86%. Guardando ancora più indietro, ad aprile l’intero operativo Ryanair da Reggio aveva trasportato 61.342 passeggeri su 70.686 posti disponibili, con un riempimento medio dell’87%; quello dei voli internazionali era dell’83%, con 16.144 passeggeri su 19.467 posti offerti. Numeri che non descrivono una rete internazionale incapace di trovare passeggeri.

Questo, naturalmente, non significa che un aereo pieno coincida automaticamente con una rotta redditizia. Le strategie di una compagnia dipendono dal prezzo medio dei biglietti, dai ricavi accessori, dai costi operativi, dalla durata dei voli, dalle rotazioni degli aeromobili e dalla convenienza di impiegare gli stessi mezzi su altri mercati. Un collegamento pieno al 90% può essere meno redditizio di un altro con un load factor inferiore e sarebbe quindi semplicistico sostenere che una rotta debba necessariamente essere mantenuta soltanto perché viaggia quasi piena. Allo stesso modo, però, i numeri disponibili rendono difficile spiegare il drastico ridimensionamento dell’internazionale reggino con una semplice carenza di domanda.

La questione riguarda piuttosto il modello che il Tito Minniti sta assumendo dopo la fase di espansione più rapida. Nei primi sette mesi del 2026 lo scalo ha movimentato 567.898 passeggeri, appena lo 0,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una sostanziale stabilizzazione dopo la crescita molto forte seguita all’arrivo di Ryanair, che apre adesso una fase differente: quella in cui bisognerà capire quali collegamenti siano destinati a consolidarsi e quale spazio continuerà ad avere l’internazionale.

Il nazionale, almeno per il momento, appare la componente più solida e nel periodo natalizio è previsto anche un rafforzamento delle frequenze su diverse destinazioni. L’internazionale segue invece la direzione opposta: dopo due anni nei quali Reggio aveva costruito una rete europea molto più ampia rispetto al passato, la Winter 2026-2027 ridurrà l’offerta Ryanair alla sola Barcellona. Una scelta che potrebbe essere legata alla stagionalità e non esclude il ritorno di alcune destinazioni nella programmazione estiva successiva, ma che segna comunque un cambio netto rispetto alla fase precedente.

Ed è un passaggio che pesa anche oltre le statistiche aeroportuali. Un collegamento diretto con Berlino, Londra, Bruxelles o Parigi significa rendere Reggio e il territorio più facilmente raggiungibili dall’estero, intercettare flussi turistici senza il passaggio obbligato da altri aeroporti e facilitare gli spostamenti delle comunità calabresi che vivono fuori dall’Italia. La rete internazionale aveva aggiunto al rilancio del Tito Minniti una dimensione che andava ben oltre l'aumento del numero complessivo dei passeggeri, trasformando lo scalo anche in una porta diretta verso l’Europa.

Per questo la fotografia di luglio e quella del prossimo inverno finiscono per stridere. Da una parte c’è un aeroporto che sfiora i 96mila passeggeri in un mese, con gli internazionali Ryanair pieni mediamente all’88% e Berlino al 93%; dall’altra una programmazione che, da novembre, lascerà una sola destinazione estera della compagnia irlandese. Dopo la stagione dell’espansione e delle nuove rotte, per il Tito Minniti si apre quindi una fase diversa, nella quale il vero interrogativo sarà capire se la dimensione internazionale conquistata negli ultimi due anni riuscirà a consolidarsi oppure se finirà per diventare una componente prevalentemente stagionale di uno scalo sempre più orientato verso il traffico nazionale.