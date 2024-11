VIDEO | La residenza per anziani San Carlo Borromeo è in attesa di ricevere l'accreditamento. Nel frattempo però l'Asp potrebbe esaurire il budget mettendo in crisi la struttura

Non c'è pace per i lavoratori della Residenza Sociale per Anziani San Carlo Borromeo di Panettieri, tornati a manifestare in piazza, questa volta davanti la sede dell'Asp di Cosenza.

Benedetto accreditamento

A preoccupare è il ritardo delle procedure burocratiche di concessione dell'accreditamento da parte della struttura commissariale. La documentazione necessaria per ottenerne il rilascio è stata da tempo inoltrata agli uffici, ma la risposta tarda ad arrivare.

Budget a rischio

Il rischio è che l'esito giunga fuori tempo massimo, dopo la distribuzione del budget per il 2020. Per cui c'è la concreta prospettiva che la Rsa venga ammessa ad operare in convenzione quando ormai l'Azienda Sanitaria non avrà più soldi per acquistare le prestazioni.

Ripreso il pagamento degli stipendi

Venti i dipendenti che, dopo il passaggio di gestione dalla Se.Gi al gruppo iGreco, avevano ritrovato la serenità e la puntualità nel percepire le spettanze. Serenità ora turbata da questo nuovo intoppo. Al fianco degli operatori anche un gruppo di sindaci dei comuni della zona, tra cui Scigliano, Carlopoli, Bianchi, Colosimi, Parenti oltre naturalmente a Salvatore Parrotta di Panettieri che abbiamo intervistato.