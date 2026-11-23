Molto spesso, quando si vuole validare un racconto, si usano dei numeri: ma come diceva il compianto Jarabe De Palo in una famosissima canzone, beh, dipende. Tutto dipende da che punto guardi il mondo. Anche con i numeri, spesso, è così e lo è stato nuovamente con il rapporto di Bankitalia sullo stato di salute dell’economia calabrese, pubblicato il 10 novembre del 2026 e che è stato salutato come una boccata d’aria fresca che racconta di una nuova rivoluzione in Calabria.

Tra tutti i dati, quello sull’occupazione: novemila occupati in più, una crescita dell’1,6% e un incremento anche superiore a quella che è la media italiana, ferma allo 0,6%, ed alla media del Mezzogiorno, che si attesta allo 0,9%. Eppure, guardando meglio i dati, non è tutto oro quel che luccica: perché aumenta il precariato e aumentano i contratti a termine ed intermittenti.

Lavoro: diminuiscono i contratti a tempo indeterminato, crescono autonomi e intermittenti

Dietro il miglioramento del dato complessivo, infatti, emerge una trasformazione meno rassicurante della struttura del lavoro. Il miglioramento quantitativo dell’occupazione dall’analisi delle tabelle non coincide con un analogo rafforzamento del lavoro dipendente e dei contratti più stabili.

Il dato più significativo emerge dalla composizione dell’aumento dell’occupazione. Nel primo semestre del 2026 i lavoratori dipendenti in Calabria sono diminuiti del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso arco temporale gli indipendenti sono invece aumentati del 14,1%. È proprio il lavoro autonomo, dunque, a sostenere gran parte dell’incremento registrato nel numero complessivo degli occupati.

La dinamica segna una differenza netta rispetto al primo semestre del 2025, quando crescevano entrambe le componenti: +4,9% i dipendenti e +5,2% gli indipendenti. Anche la distribuzione per genere presenta differenze rilevanti. L’occupazione femminile aumenta del 6%, mentre quella maschile diminuisce dello 0,9%. La crescita registrata nel semestre si concentra quindi sostanzialmente sulle donne, contribuendo a ridurre il divario di genere nei tassi di occupazione, che rimane comunque molto elevato: 22,2 punti percentuali contro i 17 della media nazionale.

Crollano i contratti a tempo indeterminato, cresce il lavoro precario

A rendere ancora più evidente il cambiamento è l’andamento delle assunzioni nel settore privato. Nei primi quattro mesi del 2026 le assunzioni complessive sono state 44.261, appena l’1,2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma all’interno di questo dato le diverse tipologie contrattuali seguono direzioni molto diverse. Le assunzioni a tempo indeterminato sono passate da 8.233 a 7.708, con una riduzione del 6,4%.

Ancora più evidente il dato sulle attivazioni nette, cioè il saldo tra assunzioni, cessazioni e trasformazioni: quelle a tempo indeterminato sono diminuite da 4.716 a 3.221 in un anno, una contrazione di quasi un terzo. La stessa Banca d’Italia sottolinea che la diminuzione delle attivazioni nette ha riguardato soprattutto le posizioni a tempo indeterminato, anche a causa di un numero inferiore di trasformazioni dei contratti. Per dirla in soldoni, a fronte di tantissime dismissioni di contratti a tempo indeterminato: 1.500 nuovi assunti a tempo indeterminato in meno rispetto all’anno precedente nello stesso periodo sono tanti, tantissimi in una regione piccola (ma soprattutto fragile) come la nostra.

A destare maggiore preoccupazione, inoltre, è la crescita del lavoro precario, intermittente ed a tempo determinato: sono tutte quelle forme di lavoro che, seppur consentono di ottenere un reddito, non permettono all’economia di una regione di crescere in maniera stabile, duratura. Senza contratti a tempo indeterminato non si accede al credito, non si accendono mutui, non si costruiscono in maniera stabile nuovi nuclei familiari.

Ecco cosa ci dicono, infatti, i dati: le assunzioni a termine aumentano da 30.393 a 30.872, con una crescita dell’1,6%. Le relative attivazioni nette passano da 7.617 a 8.664. Ancora più forte l’aumento del lavoro intermittente: le assunzioni salgono da 1.895 a 2.503, il 32,1% in più in un solo anno, mentre le attivazioni nette passano da 800 a 979.

Il risultato è un mercato nel quale il numero complessivo delle assunzioni resta sostanzialmente stabile, ma la composizione si sposta verso rapporti a termine e intermittenti mentre perde terreno il lavoro permanente.

La disoccupazione in Calabria crescere, ma il resto d’Italia è lontanissimo

Ancora più complessa è l’analisi sui tassi di disoccupazione, che in Calabria è sceso al 9,1%. La percentuale è scesa di quasi due punti, attestandosi al 9,1%, contro il 5,6% italiano. Rimane però quasi immutato il tasso di attività, cioè la quota di popolazione che lavora o cerca attivamente un impiego. In Calabria è al 52,3%, contro il 66,9% nazionale.

È qui che i numeri restituiscono un’immagine più complessa rispetto alla sola crescita degli occupati: il mercato del lavoro calabrese continua a migliorare nei suoi indicatori generali, ma nel 2026 l’incremento dell’occupazione arriva mentre diminuiscono i dipendenti e si restringe il peso delle nuove posizioni a tempo indeterminato.

Cala la disoccupazione, infatti, anche perché cresce in maniera significativa la fascia dei NEET, quella porzione di popolazione che non cerca proprio il lavoro ed è rassegnata: possiamo quindi festeggiare quell’1,6% come un dato positivo? Possiamo alzare in alto i calici alla ripresa della Calabria?

Come diceva Jarabe De Palo, dipende: da che punto guardi il mondo, o da quale lato del Consiglio Regionale mandi il comunicato stampa su questi dati.