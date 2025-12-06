VIDEO | Con uno spazio espositivo di oltre 1.600 metri quadrati, la nostra regione porta in fiera a Milano una delle aree più grandi e visitate dell’intera manifestazione. Prodotti tipici, lavorazioni artigianali, sapori autentici e storie di eccellenza: questo è quanto i visitatori potranno scoprire fino a domenica 14 dicembre
La Regione Calabria tra i protagonisti assoluti di Artigiano in Fiera 2025, l’appuntamento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze territoriali, in programma da oggi 6 fino al 14 dicembre 2025 a Fieramilano Rho-Pero.
Con uno spazio espositivo di oltre 1.600 metri quadrati, la Calabria porta in fiera una delle aree più grandi e visitate dell’intera manifestazione. I visitatori potranno scoprire prodotti tipici, lavorazioni artigianali, sapori autentici e storie di eccellenza che raccontano la tradizione e l’identità dei territori calabresi.
Una Calabria in crescita: presenti più di 220 aziende
All’interno del padiglione regionale sono presenti 225 aziende, tra artigiani, produttori e piccole imprese. Di queste, circa 190 appartengono al comparto agroalimentare, confermando il ruolo chiave del settore nella promozione del territorio.
Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo: «Credo che il buon lavoro svolto dell’assessore Varì negli anni passati e dell’assessore Calabrese quest’anno, stiano favorendo al meglio la promozione della nostra regione. E credo che una Calabria che lavora in sinergia - con la guida del presidente Occhiuto - sia il miglior risultato di un’azione che in questi anni ha visto crescere le nostre aziende con una sempre maggiore capacità di presentarsi al meglio».
Una vetrina strategica per l’artigianato e l’agroalimentare calabrese
La partecipazione all’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari calabresi, promuovere il made in Calabria a livello internazionale e favorire l’incontro tra imprese, consumatori e operatori del settore, così come sottolinea ai nostri microfoni Paolo Praticò, dirigente generale del dì Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Economico: «Rafforzare l’immagine della Calabria come terra di qualità, creatività e tradizione, è questo l’obiettivo del lavoro portato avanti in questi anni dai diversi dipartimenti regionali. Un sistema integrato di promozione, un’ampia strategia delle istituzioni che punta a consolidare la propria visibilità e a rafforzare il legame tra territorio, cultura produttiva e promozione turistica».
Artigiano in Fiera 2025: un’occasione preziosa
«Qui oggi, tocchiamo con mano la crescita della Regione Calabria e dell’artigianato calabrese - rimarca Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. Spa (ideatore e organizzatore di “Artigiano in Fiera”). Una crescita frutto di un lavoro fatto con le istituzioni della Regione Calabria che sono - per quanto mi riguarda - un’avanguardia italiana nelle politiche a supporto e a sostegno delle micro e piccole imprese. Un grande lavoro che porta ai grandi risultati di oggi!»
L’edizione 2025 si preannuncia dunque come una delle più importanti per la Calabria, che continua a investire su qualità, identità e innovazione. «Record di aziende presenti quest’anno e noi ne siamo felicissimi - dice ai nostri microfoni la direttrice generale Arsac Fulvia Caligiuri, svelando anche la novità di questa edizione -. Abbiamo aperto per la prima volta il ristorante “Calabria” in modo tale che l’immersione nel mondo della nostra regione sia a 360 gradi. Vi aspettiamo - conclude- fino al 14 dicembre al padiglione 6…e quando ve ne andrete, lo farete portandovi la Calabria nel cuore!»