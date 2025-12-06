VIDEO | Con uno spazio espositivo di oltre 1.600 metri quadrati, la nostra regione porta in fiera a Milano una delle aree più grandi e visitate dell’intera manifestazione. Prodotti tipici, lavorazioni artigianali, sapori autentici e storie di eccellenza: questo è quanto i visitatori potranno scoprire fino a domenica 14 dicembre

La Regione Calabria tra i protagonisti assoluti di Artigiano in Fiera 2025, l’appuntamento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze territoriali, in programma da oggi 6 fino al 14 dicembre 2025 a Fieramilano Rho-Pero.

Con uno spazio espositivo di oltre 1.600 metri quadrati, la Calabria porta in fiera una delle aree più grandi e visitate dell’intera manifestazione. I visitatori potranno scoprire prodotti tipici, lavorazioni artigianali, sapori autentici e storie di eccellenza che raccontano la tradizione e l’identità dei territori calabresi.

Una Calabria in crescita: presenti più di 220 aziende

All’interno del padiglione regionale sono presenti 225 aziende, tra artigiani, produttori e piccole imprese. Di queste, circa 190 appartengono al comparto agroalimentare, confermando il ruolo chiave del settore nella promozione del territorio.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo: «Credo che il buon lavoro svolto dell’assessore Varì negli anni passati e dell’assessore Calabrese quest’anno, stiano favorendo al meglio la promozione della nostra regione. E credo che una Calabria che lavora in sinergia - con la guida del presidente Occhiuto - sia il miglior risultato di un’azione che in questi anni ha visto crescere le nostre aziende con una sempre maggiore capacità di presentarsi al meglio».

Ha preso il via questa mattina a Milano “Artigiano in fiera”, la grande fiera dell’artigianato mondiale. Tra i protagonisti anche la Calabria

Una vetrina strategica per l’artigianato e l’agroalimentare calabrese

La partecipazione all’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari calabresi, promuovere il made in Calabria a livello internazionale e favorire l’incontro tra imprese, consumatori e operatori del settore, così come sottolinea ai nostri microfoni Paolo Praticò, dirigente generale del dì Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Economico: «Rafforzare l’immagine della Calabria come terra di qualità, creatività e tradizione, è questo l’obiettivo del lavoro portato avanti in questi anni dai diversi dipartimenti regionali. Un sistema integrato di promozione, un’ampia strategia delle istituzioni che punta a consolidare la propria visibilità e a rafforzare il legame tra territorio, cultura produttiva e promozione turistica».

Artigiano in Fiera 2025: un’occasione preziosa

«Qui oggi, tocchiamo con mano la crescita della Regione Calabria e dell’artigianato calabrese - rimarca Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. Spa (ideatore e organizzatore di “Artigiano in Fiera”). Una crescita frutto di un lavoro fatto con le istituzioni della Regione Calabria che sono - per quanto mi riguarda - un’avanguardia italiana nelle politiche a supporto e a sostegno delle micro e piccole imprese. Un grande lavoro che porta ai grandi risultati di oggi!»

L’edizione 2025 si preannuncia dunque come una delle più importanti per la Calabria, che continua a investire su qualità, identità e innovazione. «Record di aziende presenti quest’anno e noi ne siamo felicissimi - dice ai nostri microfoni la direttrice generale Arsac Fulvia Caligiuri, svelando anche la novità di questa edizione -. Abbiamo aperto per la prima volta il ristorante “Calabria” in modo tale che l’immersione nel mondo della nostra regione sia a 360 gradi. Vi aspettiamo - conclude- fino al 14 dicembre al padiglione 6…e quando ve ne andrete, lo farete portandovi la Calabria nel cuore!»