VIDEO | La nostra regione torna protagonista a Milano con un’esplosione di energia, colori e profumi che raccontano un territorio autentico, ricco di storia e di eccellenze

Passeggiare tra gli stand del padiglione 6 dedicato alla Calabria Straordinaria significa immergersi in un’atmosfera vibrante, dove l’entusiasmo degli espositori incontra la curiosità dei visitatori in un dialogo continuo fatto di gesti, sapori e racconti.

Un vero e proprio viaggio tra identità e creatività. L’edizione 2025 segna un nuovo traguardo per la presenza calabrese alla fiera. Gli artigiani portano con sé non solo prodotti, ma pezzi di identità e di territorio, rivendicando con orgoglio una Calabria che sa innovare mantenendo salde le radici della tradizione.

La partecipazione è arricchita da artigiani di fama e da nuove realtà che stanno ridefinendo l’immagine della regione sul mercato nazionale e internazionale. Ogni stand diventa un piccolo mondo: si parla di storia, si mostrano le tecniche antiche, si fanno degustare specialità che profumano di mare, monti e borghi sospesi nel tempo.

Le eccellenze artigiane: nomi che raccontano la Calabria

Tra i protagonisti spiccano artigiani e maestri che incarnano l’essenza della cultura calabrese: Luigia Granata, rinomata per le sue creazioni artistiche che interpretano la tradizione con eleganza contemporanea. Le sue opere attirano visitatori da tutta Italia, affascinati dalla raffinatezza delle forme e dalla cura del dettaglio.

La Terracotta di Maurizio Russo, un viaggio nel cuore della manualità calabrese. Ogni pezzo è il risultato di tecniche antiche tramandate da generazioni, capaci di trasformare l’argilla in racconti di vita quotidiana, folklore e memoria collettiva.

La maestria dello chef Enzo Barbieri, tra le grandi novità dell’edizione 2025. Con la gestione del ristorante “Calabria”, Barbieri porta in fiera i sapori autentici della tradizione gastronomica regionale, valorizzando prodotti tipici e ricette che rappresentano il vero patrimonio culinario calabrese. Le sue pietanze diventano un punto di incontro tra cultura, territorio e gusto, attirando appassionati e curiosi.

L’orgoglio calabrese nelle parole dell’assessore Gianluca Gallo

La crescita del comparto agroalimentare e artigianale è al centro delle dichiarazioni dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, presente per celebrare i risultati raggiunti. Gallo sottolinea come «Artigiano in Fiera sia una vetrina fondamentale per dimostrare la forza e la qualità delle produzioni calabresi, evidenziando un settore in continua espansione». L’assessore ribadisce inoltre l’orgoglio calabrese: un sentimento condiviso da espositori e visitatori, determinati a promuovere un’immagine autentica e positiva della regione, fatta di lavoro, passione e talento.

La Calabria torna protagonista ad Artigiano in Fiera con colori, sapori e tradizioni che raccontano artigianato d’eccellenza, gastronomia tipica e cultura millenaria.

Un’edizione che celebra autenticità e futuro

La partecipazione della Calabria Straordinaria ad Artigiano in Fiera 2025 conferma una strategia vincente: valorizzare il territorio attraverso le sue persone, le loro mani esperte e la capacità di raccontare una terra unica.

Tra tradizione e innovazione, l’esperienza al padiglione calabrese diventa un viaggio immersivo capace di conquistare il pubblico e rafforzare la reputazione della Calabria come regione ricca di eccellenze da scoprire e da valorizzare.

Una Calabria che non ha paura di mostrarsi per ciò che è: autentica, creativa, straordinaria.