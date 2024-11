Riunione a Catanzaro nella sede di via Lucrezia della Valle, i due entrano in carica a quasi un anno dalle elezioni della rappresentanza interna all’azienda

Calabria Verde ha provveduto a eleggere i vertici della propria Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu). Lo ha fatto lo scorso 25 ottobre, nella sede dell’azienda in via Lucrezia della Valle, a Catanzaro, con i membri che riunitisi per l’occasione hanno individuato le figure che andranno a rivestire i ruoli di presidente e coordinatore. Il primo è stato assegnato all’architetto Marco Mellace (Csa-Cisal) mentre il secondo al geometra Luca Amodio (Cgil-Fp).

A distanza di quasi un anno dalle elezioni per il rinnovo delle Rsu, dunque, i componenti si sono dotati di un regolamento di funzionamento e degli organi rappresentativi. «Questo risultato – è scritto in una nota - consentirà di svolgere un’azione di rappresentanza più efficiente ed efficace, nello spirito di rendere un servizio qualificato e continuo a tutti i dipendenti dell’ente strumentale più grande della Regione Calabria».