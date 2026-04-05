Air Bp Italia, uno dei principali gestori della fornitura di carburante aeronautico ha comunicato che «i servizi di rifornimento per gli operatori contrattualmente collegati potrebbero essere soggetti a restrizioni». Negli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia saranno assicurati solo duemila litri di cherosene a rifornimento. A Milano le restrizioni saranno in vigore fino alle 23.30 del 9 aprile. A Venezia, Bologna e Treviso saranno in vigore fino alle 24.00 del 10 aprile. A Venezia precedenza ai voli di durata superiore alle 3 ore e ai voli di emergenza e a quelli di Stato. La riduzione dei rifornimenti potrebbe costringere le compagnie aeree ad optare per drastiche scelte di rimodulazione dei calendari di volo. Duemila litri di cherosene sono la quantità necessaria a coprire circa un’ora di volo. Le compagnie aeree dovranno far tornare i conti, calcolando i consumi tra uno scalo e l’altro, pena lo stop ai voli.

Il razionamento è dovuto alla chiusura del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. L’associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) stima che circa il 25-30% delle forniture europee di carburante per aerei provenga dal Golfo Persico. Le scorte di cherosene per il trasporto aereo sono limitate. Nel caso in cui la guerra in Medio Oriente dovesse prolungarsi molti voli verrebbero cancellati già nel prossimo mese di maggio. «Se la guerra finisse e lo Stretto di Hormuz venisse riaperto entro la metà o la fine di aprile, non ci sarebbero rischi per le forniture» ha detto a Sky News l'amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary. «Se, invece, la guerra continua e le interruzioni delle forniture persistono, riteniamo che ci sia un rischio ragionevole che una piccola percentuale, forse il 10%, il 20% o il 25% delle nostre forniture possa essere a rischio nel periodo compreso tra maggio e giugno». La compagnia aerea tedesca Lufthansa sta valutando la possibilità di ridurre la capacità di posti viaggio del 2,5%, lasciando fermi sin da subito 40 velivoli. In generale i prezzi dei biglietti sono in aumento per il costo del jet fuel.