Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro a litro per la benzina (ieri 2,132) e 2,266 euro a litro per il gasolio (ieri 2,246).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,236 euro a litro per la verde (ieri 2,222) e 2,346 euro a litro per il gasolio (ieri 2,326).

Caro carburanti, i nuovi tagli alle accise

Intanto il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. «Per contenere gli effetti del rincaro dei prodotti energetici, il provvedimento riduce in via temporanea l’accisa sul gasolio usato come carburante. La riduzione, comprensiva del corrispondente effetto sull’Iva, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. È inoltre prorogato il sostegno già previsto in favore dell’autotrasporto», si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi.