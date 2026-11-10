Due giorni di ritorno alle accise ordinarie, poi il nuovo intervento del Governo. Lo sconto fiscale sul gasolio riparte da oggi, martedì 10 novembre, e resterà in vigore fino al prossimo 23 novembre. Una proroga che restituisce un piccolo margine di respiro agli automobilisti, ma che difficilmente basterà a cambiare il quadro dei carburanti in Calabria, dove i prezzi alla pompa continuano a pesare sulle tasche di famiglie, lavoratori e imprese.

Il problema emerge a macchia di leopardo in tutte le province. Secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio in modalità servito supera mediamente i 2,4 euro al litro, con punte che sfiorano i 2,7 euro (dappertutto per il gasolio speciale mentre ci sono casi nel Vibonese e nel Crotonese per il diesel standard). Anche scegliendo il self service, il prezzo medio resta oltre quota 2,2 euro al litro. Meno onerosa, ma comunque elevata, la benzina: si viaggia intorno ai 2 euro al litro al self e ai 2,2 euro al servito.

Accise, quanto si risparmia con il nuovo taglio

Il nuovo decreto interministeriale, firmato dai ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ripristina la riduzione dell'accisa sul diesel di 4 centesimi al litro. Considerando anche l'effetto dell'Iva, il beneficio complessivo arriva a 4,88 centesimi per ogni litro acquistato.

La misura si basa sul meccanismo delle cosiddette accise mobili, che consente di utilizzare una parte delle maggiori entrate Iva generate dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per alleggerire la tassazione sui carburanti. Per questa nuova applicazione il Governo ha stanziato 43,2 milioni di euro, provenienti dall'extragettito registrato nel mese di ottobre.

Il risparmio, tradotto in termini concreti, resta però piuttosto contenuto rispetto ai prezzi attuali. Su un rifornimento da 50 litri si risparmiano circa 2,44 euro, mentre per un pieno da 60 litri il beneficio sale a poco meno di 3 euro. Un alleggerimento che non modifica sostanzialmente il costo del rifornimento, soprattutto nelle aree dove il gasolio ha ormai superato stabilmente la soglia dei 2 euro al litro.

Non è inoltre scontato che il taglio fiscale venga trasferito immediatamente e per intero sui prezzi esposti dai distributori. Le cifre alla pompa dipendono infatti anche dalle quotazioni dei prodotti petroliferi e dalle strategie commerciali delle compagnie. Il provvedimento, in ogni caso, riguarda esclusivamente il gasolio: nessuna riduzione è prevista per la benzina, che continuerà a essere sottoposta alla tassazione ordinaria.

Due giorni senza sconti, poi il Governo ripristina le agevolazioni

Il nuovo intervento arriva dopo la scadenza, sabato 7 novembre, della precedente riduzione delle accise. Senza una proroga immediata, domenica 8 e lunedì 9 novembre il diesel è tornato temporaneamente a essere tassato con l'aliquota ordinaria. Un passaggio che ha comportato il venir meno dello sconto fiscale, anche se non necessariamente un aumento di pari entità dei prezzi praticati dai distributori.

Adesso il Governo ripristina l'agevolazione per altre due settimane, fino al 23 novembre. Per gli automobilisti calabresi, tuttavia, la questione resta quella di un costo dei rifornimenti ancora particolarmente elevato. Qualche centesimo in meno al litro non basta a cancellare il peso di un diesel che, in Calabria, continua a mettere sotto pressione i bilanci di chi è costretto a utilizzare quotidianamente l'auto.