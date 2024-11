«Abbiamo circa 60 scuole, 24 sono state già sistemate. Aspettiamo i finanziamenti per proseguire» così il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che in vista del nuovo anno scolastico rassicura: «Avere scuole sicure significa o metterle a norma o costruirle in maniera antisismica ed è quello che stiamo facendo con questa amministrazione. Abbiamo presentato parecchi progetti per ristrutturare diverse scuole, metterle a norma, e stiamo costruendo molte scuole nuove. Ne abbiamo costruite due nel quartiere Lido, una a Santo Janni, un'altra in località Fortuna che sarà aperta da qui a fine anno. Abbiamo inserito in Agenda Urbana la scuola Mazzini. Dunque vorremmo creare un sistema scolastico che dia agibilità ai nostri ragazzi anche attraverso l'impiantistica sportiva ma soprattutto avendo scuole sicure, che è quello che ci interessa di più».

Leggi anche:Catanzaro, scuole a rischio: chiusa l’ala di una scuola

Per chi suona la campanella... il 17 settembre si torna a scuola