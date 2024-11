È stato l’ITST “E. Scalfaro” a trionfare nel concorso "Storie di alternanza" indetto dalla Camera di Commercio di Catanzaro relativo ai video-racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro che alcune scuole catanzaresi hanno condotto nei mesi scorsi. L’assegno da 1500 euro è andato quindi ai ragazzi dell’istituto tecnico grazie al filmato che ha raccontato il loro progetto “Reporter – Catanzaro Ti cambiAmo” che ha permesso agli studenti di approcciarsi al giornalismo online e alla visione critica e propositiva sulla città.

Premiata la creatività degli studenti

La premiazione, che ha avuto luogo presso la Camera di Commercio di Catanzaro ad opera del Presidente Daniele Rossi e del Segretario Generale Maurizio Ferrara, ha visto la partecipazione attiva di tutte le classi premiate che hanno potuto così illustrare agli “avversari” il loro progetto di alternanza e il loro video-racconto. Secondo classificato, con un premio di 1000 euro, il video prodotto dai ragazzi dell’ITAS “B. Chimirri” dal titolo “C’era una volta”. Terzi, ex-aequo con due premi da 250 euro le proposte di due diverse classi del liceo scientifico “L. Sicialiani”, “Apprendisti Ciceroni – Le mattinate FAI di Primavera” e “Nonni in Internet”. I premi sono stati assegnati da una giuria tecnica seguendo le direttive dell’analogo concorso nazionale voluto da Unioncamere: creatività del video, qualità generale del progetto e dei materiali forniti, replicabilità del progetto, descrizione delle competenze acquisite e il ruolo dei tutor scolastici ed esterni.

Il commento di Rossi

«Quella di oggi è stata una bellissima occasione – ha commentato Daniele Rossi – per incontrare tanti ragazzi che tra qualche anno si affacceranno sul mercato del lavoro. L’attività dell’alternanza scuola-lavoro, se condotta per bene, è uno strumento utilissimo perché può consentire loro di cominciare sin da subito a conoscere le dinamiche del lavoro e magari anche ad orientarli verso il futuro che più è attinente alle loro capacità e caratteristiche. Voglio quindi complimentarmi con tutti i ragazzi che hanno preso parte ai progetti e che hanno saputo raccontarli, non senza emozione, in questa giornata. Complimenti anche alle scuole e ai docenti che con abnegazione hanno accompagnato i loro studenti. Permettetemi anche un plauso alla Camera di Commercio e al segretario generale per aver voluto dare vita a questo premio su base provinciale che si configura come uno stimolo per tutti gli studenti a voler migliorare sempre di più il modo di presentarsi all’esterno così da essere all’altezza delle sfide che un mercato nazionale e internazionale del lavoro porrà loro in futuro».