Il rettore ha illustrato i risultati conseguiti nei sei anni in carica prima del passaggio di consegne con Giovambattista De Sarro

"Abbiamo fatto di questo ateneo un centro d'eccellenza, sono orgoglioso del lavoro svolto". Lo ha dichiarato il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro Aldo Quattrone intervenendo alla cerimonia di commiato dalla guida dell'ateneo. "Spero - ha aggiunto Quattrone - che sia apprezzato lo sforzo di sei anni per portare l'università di Catanzaro su livelli sempre più alti. Uno dei motivi che mi rendono particolarmente orgoglioso del lavoro fatto è quello di aver investito moltissimo sui giovani e di aver ottenuto bellissimi risultati riuscendo a convincerne moltissimi a studiare qui". Per il futuro - ha detto ancora Quattrone - "è necessario che ci sia più fiducia nelle istituzioni calabresi e maggiore capacità di convincere i giovani a non emigrare: il progresso dev'essere realizzato qui in Calabria, le università hanno il dovere di diventare sempre più attrattive per i giovani calabresi".

I risultati

Tra i risultati dei sei anni da rettore dell'università di Catanzaro Quattrone ha evidenziato in particolare la recente stabilizzazione dei precari, l'ampliamento del campus di Germaneto, il potenziamento delle scuole di specializzazione, l'accordo con il Comune di Catanzaro per realizzare un centro di alta formazione nel complesso monumentale del San Giovanni e in generale gli indicatori positivi registrati dall'ateneo nelle varie graduatorie stilate da valutatori pubblici e privati. Quattrone ha poi ricordato "con particolare commozione" il primo rettore dell'ateneo catanzarese, il professore Salvatore Venuta, "un grande amico che - ha sostenuto - ha realizzato un sogno nonostante le perplessità anche di molti di noi", consegnando una targa a uno dei suoi allievi più illustri, il professore Francesco Tassone. Infine, Quattrone ha espresso "felicitazione per l'elezione a nuovo rettore di Giovanbattista De Sarro, sono sicuro che farà altrettanto bene".

Il nuovo rettore

A sua volta il nuovo rettore De Sarro si è detto pronto a raccogliere "un'eredità bella ma pesante". Alla cerimonia di commiato di Quattrone hanno partecipato moltissime autorità civili e religiose tra cui l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza Episcopale calabra monsignor Vincenzo Bertolone, il vicepresidente della Regione Antonio Viscomi, il presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e anche i rettori delle altre università calabresi di Cosenza, Crisci, e di Reggio, Catanoso.