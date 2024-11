I quattro sindaci di Catanzaro, Crotone, Lamezie Terme e Vibo Valentia si sono incontrati questo pomeriggio decidendo di richiedere un faccia a faccia con il governatore Mario Oliverio

La Zona Economica Speciale, resta un obiettivo fondamentale nella strategia di sviluppo dell’area centrale della Calabria. Di questo sono convinti i sindaci di Catanzaro Sergio Abramo, di Crotone Ugo Pugliese, di Vibo Valentia Elio Costa e di Lamezia Terme Paolo Mascaro, che hanno rilanciato l’istituzione della seconda Zona Economica Speciale.

L’incontro a Palazzo De Nobili

I quattro sindaci, che rappresentano 260 mila abitanti e più in generale una popolazione di quasi 700mila calabresi, si sono riuniti nel capoluogo di Regione per stringere una forte azione comune finalizzata ad ottenere un riconoscimento che potrebbe risultare decisivo per il rilancio dell’area. Abramo, Pugliese, Costa e Mascaro hanno convenuto di chiedere un incontro urgente al presidente Oliverio per illustrare le motivazioni alla base della richiesta. L’area Catanzaro-Crotone-Lamezia Terme-Vibo Valentia ha tutte le carte in regola per ottenere la seconda Zes, dopo quella di Gioia Tauro che nessuno mette in discussione. I quattro sindaci contano di coinvolgere in questa battaglia i consiglieri regionali e i parlamentari espressione delle tre province interessate.

l.c.