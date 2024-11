Il Tar ha nominato un professionista per verificare che i terreni di proprietà di Elena Di Tocco siano serviti da idonee infrastrutture primarie e secondarie

Sarà compiuto nella giornata di domani il sopralluogo tecnico disposto dal Tribunale amministrativo regionale sui terreni di proprietà di Elena di Tocco in località Giovino a Catanzaro. I giudici amministrativi, a seguito del nuovo ricorso proposto lo scorso febbraio da Di Tocco volto all’annullamento del provvedimento emesso dal settore Edilizia Privata e Sue del Comune con il quale era stata rigettata la richiesta di permesso a costruire in un’area di circa quattro ettari, hanno infatti disposto una consulenza tecnica nominando allo scopo l’ingegnere, Moreno Sacco.

Il sopralluogo

Nella giornata di domani il professionista nominato dal Tar, il consulente di parte nominato dall’amministrazione comunale, Pompeo Fabri, e il consulente di parte nominato da Elena Di Tocco, Michele Griffo, effettueranno un sopralluogo nei terreni dove la proprietaria ha in animo di realizzare un’area attrezzata all’aperto dedicata alle attività sportive con annesse residenze stagionali e attività commerciali. Lo scopo è verificare che la zona sia dotata di idonee infrastrutture primarie e secondarie. Secondo quanto sostenuto dall'amministrazione comunale difesa dall'avvocato Raffaele Mirigliani, il nuovo insediamento urbano non può essere realizzato nel caso in cui il lotto non sia dotato di reti idriche e fognarie e di allacci alla rete elettrica e al gas sebbene la proprietaria, assistista dal legale Francesco Pitaro, sostenga che l’intera area sia dotata delle opere di urbanizzazione come dimostrerebbe un certificato comunale già depositato al Tribunale amministrativo.

Luana Costa