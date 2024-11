VIDEO | Voucher da 1.500 euro a fondo perduto per i ristoratori che hanno la necessità di dotarsi di sistemi per la digitalizzazione delle loro attività al fine di garantire il distanziamento sociale. Click day il 29 giugno

È online il bando messo a punto dalla Camera di commercio e dalla Promo Catanzaro a sostegno dei ristoratori della provincia che, per garantire il distanziamento sociale a causa dell’emergenza covid, hanno la necessità di acquistare dispositivi per la digitalizzazione dei menù, delle comande ai tavoli, dei pagamenti o anche per realizzare app personalizzate per effettuare ordini online.

Si tratta di un plafond da 100mila euro che consentirà di distribuire un voucher dell’importo massimo di 1.500 euro ad impresa. Click day previsto per il prossimo 29 giugno.

«È una misura dedicata al settore della ristorazione – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio, Daniele Rossi - tra le categorie più colpite da questa crisi economica causata dall’emergenza covid, ma non è tutto. Oltre al bando liquidità, in arrivo anche altri due bandi dedicati ad altri settori.»

Fondi per agricoltura e turismo

Diversi i bandi che l’Ente camerale ha messo a disposizione per il mondo dell’imprenditoria: il Fondo rischi di garanzia dei Confidi da 1,5 milioni di euro che è già concluso (per consentire l’erogazione di finanziamenti fino a 10 mila euro a favore delle piccole imprese in crisi di liquidità per prevenire il rischio usura e l’erogazione illegale del credito); il bando liquidità da 250mila euro a cui si potrà partecipare nel giorno del click day fissato per il 29 giugno (per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per migliorare la gestione aziendale e prevenire le crisi di impresa in una fase economica di estrema criticità) ed il bando sulla digitalizzazione delle attività ristorative. A breve, come annunciato dal presidente Rossi, saranno pubblicati anche bandi a sostegno del settore dell’agricoltura e del turismo.