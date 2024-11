La misura rientra nel piano locale di lavoro finalizzato all’inserimento di 10 laureati

E’ stato pubblicato sul portale www.comunecatanzaro.it, nell’apposito banner raggiungibile dall’home page, l’elenco delle imprese, reti e filiere produttive che hanno manifestato il proprio interesse ad ospitare i giovani che saranno selezionati per svolgere attività di animazione territoriale e trasferimento delle competenze nell’ambito del piano locale per il lavoro “Marco Polo”, di cui il Comune di Catanzaro è soggetto capofila, finalizzato a realizzare processi di sviluppo locale nel settore dell'artigianato, legato agli antichi mestieri e della filiera del legno e arredo.

Nell’ambito del PLL potranno essere concessi 10 voucher per acquisire servizi funzionali all'inserimento lavorativo per un importo massimo di 12mila euro. Al termine del percorso, i giovani potranno beneficiare alternativamente o di una dote occupazionale, per un massimo di 20mila euro, o di contributi a fondo perduto del 75% per un massimo di 30mila euro, finalizzati alla creazione di nuovo lavoro autonomo.

All’avviso pubblico per l’avvio degli appositi piani individuali di avviamento al lavoro - percorsi integrati di orientamento, formazione e lavoro possono partecipare i giovani in cerca di occupazione che, tra gli altri requisiti richiesti, non hanno compiuto il 35° anno di età, sono in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale o triennale e si trovano nella condizione di lavoratore svantaggiato (non retribuiti da sei mesi). Gli stessi interessati potranno perfezionare la candidatura on line sull’apposito portale della Regione Calabria entro il termine di scadenza del 26 febbraio.

l.c.