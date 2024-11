A sollecitare l'incontro il comitato preoccupato per il progetto finanziato con fondi Pnrr che rischia di tagliare fuori la tratta

Ci sono al vaglio soluzioni tecniche per garantire il transito dei treni dal comune di Decollatura in provincia di Catanzaro. Le assicurazioni arrivano al termine di un incontro convocato questa mattina in Prefettura a Catanzaro, alla presenza del prefetto Enrico Ricci, dell'amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, e dei rappresentanti del comitato "Pro Ferrovia di Decollatura".

Era stato proprio il comitato a sollevare il problema relativamente al progetto di ammodernamento di Ferrovie della Calabria, finanziato con fondi Pnrr, per l’eventuale cancellazione del transito dei treni da quel comune.

Durante la riunione, l'amministratore di Ferrovie della Calabria ha assicurato che, nell’ambito del progetto di ammodernamento - che impegna la somma di 185 milioni di euro - è al vaglio una soluzione tecnica tale da consentire il mantenimento della tratta che attraversa il comune di Decollatura, la quale sarà oggetto di discussione nell’apposita conferenza di servizi che verrà indetta tra 10-15 giorni.

Il comitato ha manifestato vivo apprezzamento per le rassicurazioni fornite dall’ing. Ferraro e ha ringraziato il prefetto per la sollecitudine nella convocazione della riunione odierna.