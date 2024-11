La protesta è giunta dopo il cambio appalto tra società operanti nella raccolta rifiuti

I lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti urbani a Cetraro, in stato di agitazione permanente, hanno occupato simbolicamente la sala consiliare del Comune in merito ai problemi relativi al cambio di appalto nella raccolta tra l'uscente ditta Ecoross di Rossano e la subentrante Ecologia Oggi SpA di Lamezia Terme. Lo ha comunicato il sindaco Angelo Aieta, insieme a Cgil e Uil, al Prefetto di Cosenza, alle forze dell'ordine e alla ditta Ecologia Oggi. «Le organizzazioni sindacali ed i lavoratori in causa - ha scritto Aieta - fanno presente che con riferimento al verbale sottoscritto in data 09 marzo 2018, in cui si preannunciava lo stato di agitazione a decorrere dalla data odierna, è in atto l'occupazione ad oltranza della sala consiliare; si è constatata l'impossibilità ad interloquire con la nuova azienda subentrante; si ravvisa il mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto al comma 7 dell'art. 26 e dell'art. 6 del CCNL - Igiene Ambientale; che, malgrado gli impegni assunti venerdì scorso per una risoluzione immediata della problematica, ad oggi non si registra nessun riscontro; che è crescente il malessere delle maestranze».





«L'Amministrazione Comunale - ha sostenuto il sindaco - fa presente che l'attuale situazione, oltre a determinare notevoli disservizi nella raccolta dei rifiuti urbani e problematiche igienico-sanitarie sta alimentando forti tensioni sociali. Per quanto premesso questa Amministrazione si riserva ogni azione a tutela degli interessi dell'Ente. Unitamente al Sindaco ed all'Amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali, chiedono un tavolo permanente alla Prefettura per la risoluzione della problematica di che trattasi».