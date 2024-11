Il neo segretario sarà in Calabria per testimoniare l’attenzione del sindacato verso la questione migranti. Nel pomeriggio si sposterà ad Amantea per un convegno su bonifiche e legalità

Il neo segretario della Cgil domani in Calabria per una iniziativa, in mattinata si recherà in visita alla baraccopoli di San Ferdinando. La presenza di Maurizio Landini presso la tendopoli ubicata nel centro della piana sta a testimoniare la determinazione con la quale la Cgil calabrese sta chiedendo la chiusura della tendopoli e la sistemazione dei lavoratori immigrati in luoghi umanamente dignitosi. Nel pomeriggio, invece, il segretario nazionale della CGIL parteciperà ad una iniziativa su bonifiche, legalità e diritto alla Salute che si terrà ad Amantea.