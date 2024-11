All’edizione 2018 hanno partecipato 45 imprese agroalimentari. Sono più di 15mila i visitatori che hanno apprezzato le eccellenze della nostra regione

Alla XIX edizione di Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione che si chiude oggi a Parma, la collettiva organizzata dalla Regione Calabria con 45 aziende agroalimentari ha fatto scoprire a un pubblico numeroso e interessato le tante eccellenze calabresi in una versione innovativa.

Nei quattro giorni dell’expo emiliana l’enogastronomia calabrese ha mostrato tutto il suo valore e il suo fascino, mettendo in risalto un connubio di tradizione e innovazione che negli ultimi tempi l’ha portata alla ribalta nazionale e internazionale. Oltre 15mila le persone che hanno visitato lo stand di 400 metri quadrati allestito dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari in collaborazione con Arsac, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura e griffato Rosso Calabria, il brand con cui la Regione Calabria promuove i prodotti di qualità, i territori e la cultura calabrese. Oltre un migliaio sono stati invece i contatti e i colloqui tra i rappresentanti delle imprese e i buyer nell’area business dello stand.



La soddisfazione di Oliverio

«Anche in questa edizione Cibus – afferma il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio – ha rappresentato una vetrina internazionale prestigiosa per i prodotti agroalimentari calabresi per i quali è sempre più importante farsi conoscere in tutta Italia e all’estero. Grazie a Rosso Calabria molto lavoro è stato fatto, ma molto resta ancora da fare, perciò proseguiremo nell’impegno per promuovere la nostra enogastronomia e la nostra cultura con la partecipazione alle manifestazioni più importanti e strategiche. Il prossimo appuntamento sarà il Salone del Gusto che si svolgerà in settembre a Torino».

Le eccellenze più apprezzate

Tra i prodotti gastronomici calabresi che hanno riscosso maggiore successo: il salame dove la carne è stata sostituita da una varietà autoctona di olive verdi e nere e dal fico dottato Dop e ricoperto di cioccolato; l’olio extravergine d’oliva aromatizzato al bergamotto, la ‘nduja dolce per sedurre i palati delicati, gli ortaggi cotti al vapore, la birra prodotta con mele dell’Aspromonte, la pasta trafilata al bronzo con grano duro Simeto (un derivato del Senatore Cappelli) e impastata con acqua di fonte. E ancora i biscotti biologici aromatizzati con alcuni dei prodotti più tipici come liquirizia Dop e limone di Rocca Imperiale Igp, l’aranciata ottenuta dalla spremitura di arance della varietà Belladonna, con il 25% di succo d’arancia e le alici sott’olio bio aromatizzate con cipolla rossa di Tropea Igp Calabria o la ‘nduja. Il tutto da accompagnare a un vino rosso ricavato dalla criomacerazione a freddo di uve della cultivar Nerello calabrese, procedimento che permette di asportare pochi tannini e ottenere un vino da tutto pasto, che si beve anche fresco e si abbina sia a carne sia a pesce.

Lo show cooking

Grande appeal hanno avuto anche i piatti preparati dalla chef calabrese Giovanna Martire e raccontati da prestigiosi giornalisti e divulgatori gastronomici. Una cucina fatta di prodotti della tradizione abbinati e declinati in modo nuovo, come la zuppa di fagioli con oli extravergine d’oliva a cui è stata aggiunta una spolverata di liquirizia per dare al palato una sensazione inedita. Un piatto classico come la zuppa di ceci con baccalà è stata impreziosita dall’olio al bergamotto, capace di sprigionare profumi intensi ed esaltare i sapori degli ingredienti base. L’area show cooking è stata impreziosita dalla visita e dall’esibizione ai fornelli di Rocco Buffone, chef calabrese, concorrente dell’ultima edizione di Masterchef, a testimonianza di quanto i giovani si stiano interessando alla cucina della Calabria.



Le aziende che hanno partecipato a Cibus 2018

Mara Spezie di Scutifero Raffaella - Peperoncino

Riccardo Fazzolari - Dolci

Serfunghi di Calabretta Bruno - Conserve e preparati in vasetto

Caseificio Bufa' Le Verdi Praterie Societa' Agricola Srl - Lattiero caseario

Campagnola Srl - Prodotti a vapore

Calla' Vittorio - Salumi

Agricola Fontana Srls - Conserve e preparati in vasetto

Santabarbara - Salumi

Natura Amica Sas di Timpano Marcella &C - Prodotti da forno e pasta

Goloserie Srl - Conserve e preparati in vasetto

Azienda Agrituristica San Leo - Conserve e preparati in vasetto

Gruppo Soldano Srl - Pasta

Gerace Maria Caterina - Conserve e preparati in vasetto

Rango Srls "Bontà di Calabria" - Dolci

Dell'Aera Azienda Agricola - Vino

Calabra Ittica Snc - Pesce

Casarecci di Calabria Srl - Conserve e preparati in vasetto

Azienda Agricola Sorelle Garzo di Garzo Consuelo - Conserve e preparati in vasetto

Colacchio Food - Prodotti da forno e pasta

Dolci Peccati Srl - Dolci

Ditta Fontana Antonio - Salumi

Romanella Drinks Srl - Acqua e bibite

Salumificio Flli Pugliese Snc - Salumi

Biscottificio Dolce Giorno dei Fratelli Giorno Srl - Dolci

Lunafunghi Srl Unipersonale - Conserve e preparati in vasetto

Industria Panificazione Pascuzzo srl - Prodotti da forno e pasta

Artibel Srl - Fichi

Fattorie Greco Srl - Vino

Terra Nostra di Luciano De Fazio - Conserve e preparati in vasetto

Salumificio Moretti Srl - Salumi

P&M Conserve Srl - Conserve e preparati in vasetto

Mediolat Srl - Lattiero caseario

Chirico Srl - Conserve e preparati in vasetto

Mangiatorella Spa - Acqua e bibite

Lombardo Srl - Peperoncino

San Pietro - Salumi

Motherland Food Srl - Conserve e preparati in vasetto

Panificio Cambareri - Prodotti da forno e pasta

La Cascina 1899 di Agostino Salvatore - Dolci

Getra Sila Snc - Salumi

Bioagrumi di Massimo Pizzini - Conserve e preparati in vasetto

Sapori Del Neto Srl Unipersonale - Conserve e preparati in vasetto

Forte Srl - Pasta

Lavorazione del Castagno Aldo Mammoliti - Cesti

Apolcop Soc Cooperativa - Olio