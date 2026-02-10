Cinque milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Daniela Santanchè in occasione della conferenza stampa "Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma", presentata alla BIT di Milano all'interno del padiglione Enit.

Attualità

La Calabria si sbriciola tra frane, mareggiate e alluvioni: per sistemarla servono 25 miliardi di euro

Pablo Petrasso
La Calabria si sbriciola tra frane, mareggiate e alluvioni: per sistemarla servono 25 miliardi di euro

All'incontro hanno partecipato, insieme al Ministro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l'amministratore delegato di Enit SpA Ivana Jelinic e gli assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu. Il ministro Santanchè ha spiegato che le risorse stanziate saranno destinate anche ad azioni e attività di promozione mirate, con l'obiettivo di sostenere la prossima stagione turistica delle regioni colpite.

Nel corso dell'evento è stato inoltre annunciato che, in occasione della fiera ITB di Berlino, in programma dal 3 al 5 marzo, il Ministero del Turismo, Enit S.p.A. e le Regioni interessate presenteranno specifiche iniziative di promozione a sostegno delle destinazioni colpite dal ciclone nel mese di gennaio. Le azioni saranno orientate a rassicurare turisti, cittadini e operatori, sottolineando la presenza e la vicinanza delle istituzioni attraverso interventi mirati, concreti e tempestivi, con l'obiettivo di evitare che ai danni materiali si aggiungano ulteriori danni d'immagine per i territori coinvolti.