Cinque milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Daniela Santanchè in occasione della conferenza stampa "Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma", presentata alla BIT di Milano all'interno del padiglione Enit.

All'incontro hanno partecipato, insieme al Ministro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l'amministratore delegato di Enit SpA Ivana Jelinic e gli assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu. Il ministro Santanchè ha spiegato che le risorse stanziate saranno destinate anche ad azioni e attività di promozione mirate, con l'obiettivo di sostenere la prossima stagione turistica delle regioni colpite.

Nel corso dell'evento è stato inoltre annunciato che, in occasione della fiera ITB di Berlino, in programma dal 3 al 5 marzo, il Ministero del Turismo, Enit S.p.A. e le Regioni interessate presenteranno specifiche iniziative di promozione a sostegno delle destinazioni colpite dal ciclone nel mese di gennaio. Le azioni saranno orientate a rassicurare turisti, cittadini e operatori, sottolineando la presenza e la vicinanza delle istituzioni attraverso interventi mirati, concreti e tempestivi, con l'obiettivo di evitare che ai danni materiali si aggiungano ulteriori danni d'immagine per i territori coinvolti.