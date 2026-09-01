Il sindacato ha incontrato l’amministratore delegato Maurizio Nicolai per discutere dell’evoluzione del Servizio Idrico Integrato, della valorizzazione del personale, delle prospettive occupazionali e della costruzione di un dialogo sindacale stabile nella fase di riorganizzazione del comparto

Il commissario regionale della Cisal Calabria, Vitaliano Papillo, e il vice-coordinatore nazionale e responsabile territoriale del Dipartimento “Regioni e Province”, Gianluca Tedesco, hanno incontrato oggi l’amministratore delegato di Sorical S.p.A., Maurizio Nicolai, per un primo confronto sulle prospettive della società, sull’evoluzione del sistema idrico calabrese e sulle principali tematiche riguardanti il personale e le relazioni sindacali. L’incontro si è svolto in una fase particolarmente significativa per il settore, caratterizzata dal processo di progressiva organizzazione e integrazione del Servizio Idrico Integrato regionale, nel quale Sorical – Società risorse idriche calabresi S.p.A. – riveste un ruolo centrale.

Al centro del confronto vi sono stati, in particolare, il valore delle professionalità presenti nel settore, la tutela e la valorizzazione del personale, le prospettive occupazionali e la necessità di costruire relazioni sindacali stabili, trasparenti e improntate al confronto.

«Ringraziamo l’amministratore delegato Maurizio Nicolai per la disponibilità e per l’attenzione riservata alle questioni che abbiamo posto – dichiara il commissario regionale della Cisal Calabria, Vitaliano Papillo –. L’incontro di oggi rappresenta l’avvio di un percorso di interlocuzione che riteniamo importante, soprattutto in una fase di profonda trasformazione del sistema idrico regionale. La Cisal intende svolgere il proprio ruolo con responsabilità, portando al confronto le istanze dei lavoratori e contribuendo, attraverso un dialogo serio e costruttivo, alla definizione di un percorso che tenga insieme efficienza del servizio, valorizzazione delle professionalità e qualità del lavoro».

«Non siamo interessati a una contrapposizione fine a sé stessa – aggiunge Gianluca Tedesco – ma a costruire un confronto continuativo e concreto. Le trasformazioni organizzative e industriali che interessano il sistema idrico calabrese avranno inevitabilmente una rilevante dimensione occupazionale e professionale. Per questo riteniamo fondamentale che i lavoratori siano parte integrante del processo e non semplici destinatari delle decisioni».

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo della FederEnergia, federazione aderente alla Cisal e rappresentativa dei lavoratori dei settori elettrico e gas-acqua, nell’ambito dei quali trova applicazione il ccnl Gas-Acqua, recentemente rinnovato per il triennio 2025-2027.

La Cisal considera infatti la competenza contrattuale e la conoscenza diretta delle dinamiche del settore un elemento qualificante per affrontare le trasformazioni in corso e per assicurare un confronto sindacale adeguato alla complessità del comparto. Le parti hanno concordato di proseguire il confronto nelle prossime settimane, dando continuità all’interlocuzione avviata e approfondendo le diverse tematiche di interesse per i lavoratori e per lo sviluppo del sistema idrico regionale. Per la sigla sindacale, l’obiettivo è contribuire alla costruzione di relazioni sindacali solide e responsabili, nelle quali la tutela del lavoro e la valorizzazione delle competenze rappresentino elementi essenziali del processo di evoluzione del servizio idrico calabrese.