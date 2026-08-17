Quattro milioni di presenze in più a luglio rispetto all’anno scorso, crescono i turisti stranieri (+6%) e si registra un incremento della componente interna (+2,3%). Si conta il 4,5% in più di arrivi, con un aumento della parte estera al +5,1% e domestica al 3,8%.

Tra il 10 e il 20 agosto sono attesti picchi nelle città d’arte e nei piccoli borghi.

L’Italia supera i competitor diretti, Spagna e Francia, con un incremento a doppia cifra della saturazione delle strutture ricettive.

Lo dice il rapporto diffuso dall’ufficio statistica del ministero del Turismo su dati della piattaforma Alloggiati web del ministero dell’Interno e Data Appeal.

I dati dicono che il turismo italiano conferma una vitalità che non solo supera i livelli degli anni precedenti, ma posiziona la Penisola stabilmente in cima alle preferenze dei viaggiatori. Numeri in crescita in tutte le regioni e in tutte le tipologie di prodotto.

Agosto e Ferragosto: l’Italia batte la concorrenza europea

Le proiezioni per il mese di agosto evidenziano una saturazione delle strutture ricettive sui canali Ota (Online travel agencies) del 58,5%. Questo dato è particolarmente significativo se confrontato con l'anno precedente: si registra infatti un aumento del 10,8% rispetto allo scorso anno.

In un contesto continentale altamente competitivo, l'Italia stacca nettamente i suoi principali rivali: la Spagna si ferma a una saturazione del 54%, mentre la Francia non supera il 41%.

Il dato relativo alla settimana di Ferragosto (10-16 agosto) dice che la saturazione media nazionale tocca il 65,4%. Anche in questo caso, la performance italiana è superiore a quella spagnola (59,8%) e francese (46,4%).

Nonostante l'altissima domanda, le tariffe medie in Italia per il mese di agosto mostrano una sostanziale stabilità, attestandosi a 160,8 euro, con un lieve calo dello 0,6% rispetto all'anno scorso, segno di una gestione competitiva dei prezzi da parte degli operatori.

La riscossa delle città d’arte e il primato della montagna

Le destinazioni montane spingono le prenotazioni toccando il 78,4% (+5,3% rispetto al 2025). Ma l’incremento maggiore (+13,9%) è registrato dalle città d’arte e i paesaggi culturali. Questo interesse crescente per le città d’arte suggerisce una diversificazione delle vacanze estive, non più limitate al solo relax balneare ma orientate anche alla scoperta del patrimonio culturale.

Anche sotto il profilo della tipologia ricettiva, il mercato è solido: la ricettività tradizionale (hotel, B&B, agriturismi) raggiunge il 65,0% di saturazione, mentre gli affitti brevi (case vacanza e appartamenti) si attestano al 66,6%.

Il Nord-Est e le Isole trainano la crescita

Se si allarga l’orizzonte all’intero periodo estivo (15 giugno - 15 settembre 2026), la saturazione media delle strutture italiane è del 58,9%, di nuovo superiore ai competitor Spagna (52,2%) e Francia (42,8%).

A livello geografico, il Nord-Est e l'arco alpino si confermano aree di fortissima attrattività. La Provincia autonoma di Trento guida la classifica con una saturazione del 64,4%, seguita dal Veneto (63,3%), dal Friuli-Venezia Giulia (62,7%) e dalla Provincia autonoma di Bolzano (62,1%). È proprio il Veneto a registrare una delle crescite più marcate a livello nazionale, con un aumento di 15,7 punti percentuali rispetto al 2025.

Ottime performance arrivano anche dalle Isole: la Sardegna raggiunge il 63,4% di saturazione, mentre la Sicilia (63,0%) segna uno degli incrementi più rilevanti dell’intero panorama nazionale (+13,3). Nel Centro Italia spiccano la Toscana (+12,5 e saturazione al 60%) e il Lazio (+12,4 e saturazione al 56,9%).

Quanto costa fare una vacanza nel Belpaese

Sotto il profilo dei costi, le destinazioni alpine restano le più esclusive: la Provincia di Bolzano registra una tariffa media di 322,6 euro, seguita da Trento con 204,3 euro. Altre destinazioni con tariffe sopra la media includono il Veneto (182,5 euro), la Valle d’Aosta (176,3 euro) e la Liguria (171,8 euro), mentre la Sardegna si attesta a 167,1 euro, in crescita del 2,5%. Nell’intera stagione estiva (15 giugno - 15 settembre) il rapporto del ministero stima che la tariffa media si attesta a 153,6 euro, con una lieve diminuzione dello 0,2% rispetto all’anno precedente.

Arrivi e presenze

Il successo dell’estate non è un fenomeno isolato, ma il culmine di un trend positivo iniziato già a gennaio. Nel primo semestre 2026, l'Italia ha registrato un aumento degli arrivi del 4,4% e delle presenze del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo divario tra arrivi e presenze indica un moderato allungamento della permanenza media dei turisti.

La Calabria emerge come la regione "rivelazione" della prima metà dell'anno, con un incremento degli arrivi del 10,7% e delle presenze del 12,5%. Seguono con risultati eccellenti l'Umbria, il Piemonte e la Sardegna, tutte con crescite superiori alla media nazionale. Anche il Lazio ha mostrato una vitalità superiore alla media, con un +7,0% nelle presenze.

Il fascino dei piccoli Comuni e il boom di maggio

Un capitolo centrale del rapporto è dedicato ai piccoli Comuni (sotto i 5.000 abitanti), che rappresentano una risorsa fondamentale per la distribuzione territoriale dei flussi. Nel primo semestre 2026, questi territori hanno visto gli arrivi crescere del 5,3% e le presenze del 4,6%.

Il dato più interessante riguarda il mese di maggio, che ha visto nei piccoli Comuni un aumento delle presenze superiore al 24%. Questo "boom" primaverile suggerisce un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori, sempre più orientati verso un turismo esperienziale, la scoperta di territori meno noti e itinerari diffusi. Regioni come Calabria (+12,1% di presenze nei piccoli comuni) e Abruzzo (+10,9%) sono state le principali beneficiarie di questo fenomeno.

Sagre ed enogastronomia: un volano da 2 miliardi di euro

A sostenere l'attrattività dei borghi e delle aree interne è soprattutto il comparto delle sagre ed eventi enogastronomici. Il rapporto sottolinea come ogni anno si svolgano in Italia circa 20.000 sagre, parte di un sistema di 110.000 eventi culturali che richiamano complessivamente 88 milioni di visitatori. Solo alle sagre partecipano 48 milioni di persone.

L'impatto economico di questo settore è di estrema rilevanza: a fronte di un investimento organizzativo di circa 700 milioni di euro, le sagre generano un indotto di 2,1 miliardi di euro e sostengono oltre 10.500 posti di lavoro. Le Pro Loco giocano un ruolo cruciale: nel 2023, quasi il 60% degli italiani ha partecipato ad almeno un evento promosso da queste associazioni, e per il 43,5% dei partecipanti si è trattato di un'attività inserita in un viaggio di piacere.

Il legame con i prodotti di qualità è sempre più stretto: nel 2025 le attività dedicate a prodotti DOP e IGP sono aumentate del 12%, mentre gli eventi come degustazioni e sagre certificate sono cresciuti del 26%. Nel 2026, il riconoscimento di 44 marchi "Sagra di Qualità" e 21 marchi "Evento di Qualità" conferma la volontà di elevare lo standard di queste manifestazioni, trasformandole in veri e propri strumenti di promozione territoriale e turismo destagionalizzato.