Colacchio a Cibus Parma 2024. Una grande immagine illuminata, tra le più in evidenza di tutta la fiera internazionale: le mitiche frese della tradizione calabrese spiegando che vengono cotte sulla pietra, come si faceva un tempo sebbene con macchinari all’avanguardia. La scelta del gruppo Colacchio ha fatto presa, ha attirato curiosità, ha confermato l’attenzione dei tanti operatori professionali che acquistano le diverse specialità dell’azienda di San Costantino Calabro (Vibo Valentia) specializzata in pasta e prodotti da forno. Nella fotografia che correda questo resoconto appaiono, da sinistra, Roberto Colacchio (che assieme ai fratelli Rocco e Costantino governa l’impresa), Francesco Colacchio (figlio di Rocco), Francesco Colacchio (figlio di Costantino), Rocco Colacchio che è anche presidente di Confindustria Vibo Valentia. I due Francesco, che inutile a dirsi rinnovano il nome dell’omonimo nonno, padre di Costantino, Rocco e Roberto, sono due giovani laureati che hanno deciso di non abbandonare la Calabria e di dare il proprio contributo nel gruppo. Lo stanno facendo con straordinario entusiasmo, umiltà e voglia di imparare, ma fornendo anche l’apporto indispensabile di ulteriore modernizzazione che solo le nuove generazioni possono dare. La famiglia come valore positivo e fondante, come progetto comune, personale e aziendale: una bella storia che è giusto mettere in evidenza, perché trasmette valori sani e positivi.

Oltre ai prodotti da forno, come appunto le immancabili frese da condire con olio extravergine di oliva calabrese, pomodori e origano (oppure cimentandosi nelle più svariate ricette, anche gourmet), la Colacchio, con il marchio Mamma Isa, è protagonista del mondo della pasta artigianale di gamma alta. Una scelta meticolosa dei migliori grani e farine al mondo, una cottura lenta e a bassa temperatura che conferisce alla pasta quelle caratteristiche strutturali e organolettiche che la rendono unica, e tantissimi formati sia di tradizione sia innovativi hanno posizionato la Colacchio ai vertici del comparto.

Soddisfazione per l’ennesimo successo riscontrato al Cibus Parma è il commento che ha accomunato tutti i rappresentanti dell’azienda presenti a Parma. I sacrifici di una vita, duri e stressanti, che hanno forgiato diverse generazioni dei Colacchio, sono la radice più solida di imprenditori la cui dedizione al lavoro è esemplare. Rocco Colacchio ha osservato: «La sfida dei mercati nazionale e internazionali è sempre più dura e selettiva. Ogni giorno dobbiamo adeguarci a standard produttivi sempre più efficienti, peraltro confermati dalle numerose certificazioni di cui disponiamo. La pasta e i prodotti da forno sono un riferimento assoluto per tutto il Made in Italy, ma posso dire con estrema franchezza che la Calabria, anche grazie al nostro contributo, non teme confronti e garantisce ai consumatori specialità di altissimo livello qualitativo».