Un nuovo ufficio a Soverato di Coldiretti sarà inaugurato venerdì 1 marzo alle 16,30 in via Carlo Amirante, 53. La nuova sede, richiesta fortemente da numerosi agricoltori del comprensorio, cittadini e pensionati, offrirà alle imprese ed alla collettività una concreta assistenza specialistica che spazia dal tecnico e attività sindacale a quella sociale e di patronato al Caf e Caa.

«Vogliamo essere sempre più vicini agli agricoltori – ha dichiarato il presidente Interprovinciale di Coldiretti Catanzaro - Crotone- ViboV Fabio Borrello - le sfide del futuro riguardano la fatturazione elettronica, la tutela del Made in Italy, il dialogo con i cittadini e con le istituzioni, con l’obiettivo di sostenere la vera agricoltura. In nuovi e attrezzati spazi mettiamo a disposizione l’autorevolezza nel dialogo, la professionalità del sindacato e la tenacia delle imprese agricole». Il territorio, a giudizio di Borrello «ha necessità di essere supportato da politiche ed azioni in grado di portare a soluzione le problematiche del settore agricolo e dei cittadini, per contribuire ad accompagnare suo rilancio e affermazione con tutti gli strumenti e l’assistenza adeguata per essere preparati alle sfide del futuro». All’inaugurazione insieme ai presidenti Franco Aceto di Coldiretti Calabria e Fabio Borrello, parteciperanno i dirigenti della Coldiretti e le autorità istituzionali del territorio.