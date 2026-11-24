Via tutti gli arretrati nei Comuni. Il Governo lavora a un emendamento unico per azzerare il contenzioso in materia edilizia fermo da anni negli uffici tecnici degli enti locali. Parliamo di oltre 3 milioni di pratiche per sanare abusi di vario genere.

La maggioranza sta convergendo, ma da posizioni molto diverse, su un testo unico. Pesano le distanze segnate, anche nelle ultime settimane, tra le proposte di FdI e quelle della Lega.

La misura principale, sollecitata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, fa perno su una versione rivista del silenzio-assenso.

La proposta prevede di concedere alle amministrazioni comunali un margine temporale compreso tra 120 e 180 giorni per esaminare le istanze relative ai tre condoni storici del 1985, 1994 e 2003. Qualora l'ente locale non risponda entro il termine perentorio del 30 giugno 2027, la sanatoria scatterà in modo automatico. Nell'ottica di valorizzare l'autonomia locale in chiave «federalista», la quasi totalità degli introiti derivanti dalla definizione delle pratiche rimarrà nelle casse comunali. L'obiettivo dichiarato è liberare milioni di famiglie attualmente bloccate in un limbo burocratico che rende molti immobili non commerciabili.

Il corto circuito del condono 2003 e il nodo Campania

Oltre ai tempi di risposta della Pubblica Amministrazione, l'emendamento intende risolvere complesse questioni interpretative che negli anni hanno paralizzato migliaia di istanze. Il caso più emblematico riguarda il condono del 2003. Per altro escluso ai residenti in Campania per effetto, all’epoca, della netta opposizione della Regione.

Alcune disposizioni inserite nella norma, in particolare il comma 26 dell’articolo 32, aprivano anche alla sanatoria delle opere realizzate in aree vincolate, purché vi fosse il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Al contrario il comma 27 dello stesso articolo metteva come limite di procedibilità i vincoli imposti da leggi statali e regionali. Di qui l’impasse che da allora, sono passati 23 anni, ha bloccato di fatto tutte le sanatorie.

Maggioranza divisa

Per arrivare al testo unico, su cui i tecnici sono ora al lavoro, c’è voluto un vertice interforze della maggioranza. Nonostante la convergenza sull'emendamento unico, Fratelli d'Italia ha ribadito che i propri sette emendamenti restano sul tavolo e non sono automaticamente riassorbiti nel testo sul silenzio-assenso. I parlamentari del partito della premier chiedono garanzie affinché la norma non generi disparità di trattamento e contribuisca a una reale efficienza amministrativa.

L’idea del condono avanza tra migliaia di richieste bocciate alla verifica di legittimità. Quindici delle sedici proposte avanzate sul tema in commissione Bilancio hanno superato positivamente la valutazione di ammissibilità della richiesta di modifica normativa.

Le critiche dell'opposizione e la controproposta del campo largo

Il provvedimento ha sollevato forti reazioni da parte delle opposizioni. Per Piero De Luca (PD), la misura configura un ennesimo condono anziché un piano strutturale per la casa. Angelo Bonelli (AVS) ha parlato di una misura elettorale e ha evidenziato un possibile incentivo distorto: destinare i proventi ai Comuni potrebbe spingere gli enti locali a non rispondere alle domande per incassare le somme e lasciar scattare automaticamente il silenzio-assenso.

Dal canto loro, le forze del campo largo riconoscono l'esistenza del problema dei 3 milioni di faldoni giacenti, ma propongono un approccio differente: l'istituzione di un fondo da 100 milioni di euro all'anno per il prossimo triennio per supportare direttamente i Comuni nell'assunzione di personale e nello smaltimento delle pratiche arretrate.