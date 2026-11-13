Presentato a Villa Lubin il Libro Bianco nato dal Forum di Calabria. Zes Unica, energia, welfare e legalità al centro del documento, che ora farà il giro delle regioni meridionali

Sette proposte di riforma e un principio di fondo: il Sud non ha bisogno di assistenza. Ha bisogno di imprese private messe in condizione di crescere. È la linea del Libro Bianco di Confapi per il Mezzogiorno, presentato ieri pomeriggio a Roma nella Sala Plenaria "Marco Biagi" del Cnel, a Villa Lubin. La sala era piena di imprenditori arrivati da tutta Italia.

Il documento nasce dal Forum Confapi Mezzogiorno, la cui prima edizione si è tenuta lo scorso luglio in Calabria. Da lì è partito un lavoro costruito insieme alle imprese dei territori, che adesso arriva alle istituzioni come piattaforma programmatica. I temi sono quelli su cui le PMI meridionali si giocano la competitività. Si parla di transizione digitale e di un'intelligenza artificiale a misura d'uomo, di autonomia energetica, di welfare aziendale e di regolarità dei contratti, con l'intesa sull'ASSE.CO. Poi l'internazionalizzazione e la ZES Unica, che Confapi chiede di rendere stabile su base pluriennale.

Ha fatto gli onori di casa il presidente del Cnel Renato Brunetta. Ha rivendicato il ruolo del Consiglio come sede costituzionale dei corpi intermedi, il luogo dove impresa e lavoro trovano una sintesi. La cornice politica del documento l'ha tracciata Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi con delega al Mezzogiorno e consigliere CNEL. I lavori li ha coordinati Marco Santarelli, dell'Ufficio comunicazione della confederazione.

Alla tavola rotonda hanno partecipato Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Renato Loiero, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, e l'ex senatore Paolo Naccarato. Il passaggio più netto è arrivato da Marisa Manzini, sostituto procuratore generale di Catanzaro. Per lei la legalità è la prima infrastruttura dello sviluppo, quella che non si vede ma senza la quale nulla regge.

In sala c'erano anche SACE, ICE e SIMEST, che hanno animato i tavoli tematici del Forum, e Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Unità per l'efficienza energetica dell'ENEA. Per le forze dell'ordine era presente il generale di divisione dei Carabinieri Pietro Salsano. Accanto a loro sedevano i presidenti delle territoriali Confapi del Sud: Giorgio Del Piano per la Sardegna, Massimo De Salvo per Matera, Erasmo Antro per Bari-Bat e Raffaele Marrone per Napoli. Con loro anche presidenti e delegati venuti dal Centro e dal Nord, perché per Confapi il rilancio del Mezzogiorno riguarda ormai tutto il sistema produttivo del Paese.

Adesso il Libro Bianco lascia Roma e farà tappa nelle regioni del Sud, per trasformare le proposte in risultati. La prova vera sarà lì, lontano dalle sale istituzionali. Quante di quelle sette proposte troveranno qualcuno disposto a farle proprie?