Le eccellenze agroalimentari cosentine sono state le assolute protagoniste della seconda edizione di Consesus, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza per riconoscere e raccontare la qualità superiore delle produzioni locali. Una serata interamente dedicata all’economia reale, che ha coinvolto 31 imprese e assegnato 20 menzioni speciali, mettendo in luce la straordinaria varietà e il grande valore del patrimonio enogastronomico del nostro territorio.

Percorso istituzionale e sensoriale

Ad aprire i lavori è stato il segretario generale, Erminia Giorno, che ha accompagnato gli ospiti nel percorso istituzionale e sensoriale della manifestazione, introducendo con precisione i momenti dedicati al riconoscimento delle produzioni selezionate e alla loro presentazione ufficiale. A seguire, l’intervento del presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, che ha rivolto un forte appello alle imprese e a tutto il sistema economico territoriale per fare squadra e fare in modo che la ricchezza generata dal lavoro rimanga sul territorio. Il presidente ha richiamato l’attenzione sull’immenso patrimonio produttivo della Calabria, sottolineando come troppe realtà esprimano qualità eccellenti non ancora adeguatamente riconosciute fuori dai confini regionali.

Il valore del lavoro di squadra

Algieri ha ribadito la necessità di superare la scarsa collaborazione tra produttori, commercianti, ristoratori e consumatori, fungendo da cerniera e stimolando l’integrazione. «Non dobbiamo soffermarci sempre su cosa ci manca, ma dobbiamo iniziare a valorizzare ciò che la Calabria ha», ha dichiarato con forza il presidente Algieri. «Le nostre eccellenze sono tante, le nostre imprese hanno qualità e competenze straordinarie». La serata è poi proseguita con un percorso sensoriale e una degustazione negli spazi dell’Elaioteca Dieta Mediterranea. Proprio l’Elaioteca rappresenta il cuore del progetto: tutti i prodotti delle imprese partecipanti a Consensus, insieme agli oli extravergine d’oliva vincitori dell’edizione 2026 dell’Oro dei Bruzi, entrano infatti di diritto in questa prestigiosa vetrina permanente voluta dalla Camera per certificare e promuovere l’eccellenza.

Iniziativa alla camera di commercio di Cosenza per la valorizzazione del paniere di eccellenze dell’Elaioteca Dieta Mediterranea, la vetrina dedicata alle produzioni agroalimentari cosentine. Focus sull'olio extravergine d'oliva con i giovani.

Le aziende premiate

Panificio A Mattra srl – San Nicola Arcella; Adf Group srls – Laino Borgo; Azienda Agricola Santo Stefano Cantine Iusi – Lappano; Bottega Barbieri – Altomonte; Poderi Marini – San Demetrio Corone; Agribio di Angelo Falcone – Acri; Azienda agricola Caruso – Canna; Fattoria Pupo – Camigliatello Silano; Salumificio Mandarino – Belsito; Azienda agricola fratelli Fonsi – Paludi; Azienda agricola Paola Granata – Spezzano della Sila; Azienda Agricola Santa Marina di Luigi Adinolfi – Oriolo; C.D. Gest srl – Scalea; Campoverde Spa – Castrovillari; Cantine Giraldi e Giraldi – Rende; Cantine Spadafora srl – Mangone; Celiart Srls – San Marco Argentano; Cioccolato Senatore – Belvedere Marittimo; Dulcis in Fiore – San Giovanni in Fiore; Fratelli Petrone Srl – Acri; Azienda Agricola Le Conche – Bisignano; Liquirgam srl – Corigliano-Rossano; Nero di Calabria – Paterno Calabro; Non solo cioccolato di Isabella Mascaro – Castrolibero; Pastificio Pirro srl – Corigliano-Rossano; Renzelli 1803 srl – Cosenza; Salcal srl – Figline Vegliaturo; Qual’Italy di Vincenzo Serra – Cosenza; Sud Rienergy società agricola srl – Corigliano-Rossano; Terre di Balbia – Altomonte; Cantine Viola srl – Saracena.

Le menzioni speciali

Adf Group srls – peperone crusco fritto, olive ammaccate, crema di fagiolo poverello bianco, peperone crusco secco, tartufi scorsone estivo; Agribio di Angelo Falcone: caciocavallo; Salumificio Mandarino: guanciale; Campoverde Spa: Clavè Metodo Charmant; Cantine Spadafora srl : Lunapiena terre di Cosenza DOP, Rosaspina Calabria IGP; Celiart Srls: rosette; Cioccolato Senatore: melassa di fichi, cioccolatini assortiti; Non solo cioccolato: cioccolatini assortiti; Azienda Agricola Le Conche: Quercus; Pastificio Pirro srl: tagliatelle con tartufo estivo; Renzelli 1803 srl: torroncino torrefatto, torta Telesio; Qual’Italy di Vincenzo Serra: Amaro Terreamare; Cantine Viola srl: Passito Luigi Viola Saracena.

Premio Oro dei Bruzi

Categoria fruttato intenso:

1° classificato: Olio EVO dei Marchesi Gallo – Azienda Agricola Marchesi Gallo

2° classificato: Olio EVO Biologico Nicola – Madreterra

3° classificato: Olio EVO Biologico Saecularis – Con.oil sas di Converso Guglielmo & C.

Categoria Fruttato Medio

1° classificato: Olio EVO Prelibato – Terre del Lao srl

2° classificato: Olio EVO Biologico Monocultivar Carolea – Tenute Librandi Pasquale Soc. Agr. S.s.

3° classificato: Olio EVO Coriolanum – La Molazza s.a.s. di Minisci Edmondo e C.

Categoria Fruttato Leggero

1° classificato: Olio EVO Biologico Notturno – Azienda Agricola Cava Gianluigi

2° classificato: Olio EVO Roscio – Azienda Agricola Satima di Converso Francesco

3° classificato: Olio EVO Scura – Frantoio oleario Andrea Scura