I numerosi turisti sono stati accompagnati dagli studenti delle scuole superiori in un vero e proprio tour tra i maggiori siti della città d'arte

Calabria sempre più meta dei croceristi. Nella giornata di ieri, circa 700 turisti - pari ai 2/3 dei passeggeri della Spirit Of Discovery attraccata al Porto di Corigliano-Rossano, hanno usufruito dei servizi navetta messi a disposizione dell’Amministrazione comunale per raggiungere i centri storici della città d’arte.

Scesi dalla nave da crociera della compagnia britannica Saga Cruise i turisti sono stati accolti dall’assessore alla “Città Europea” Tiziano Caudullo e dallo staff dell’Info point con brochure in inglese corredate di mappe ed informazioni per il tour nei principali siti di interesse dei due centri storici (realizzata dall’Associazione Insieme per Camminare).

A guidarli alla scoperta dell’emozionante patrimonio identitario di Corigliano – Rossano sono stati gli studenti degli istituti superiori tra cui: l’Itas – Itc, Liceo linguistico e dell’Itc Palma.