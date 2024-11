In attesa che abbia inizio in prefettura a Cosenza il vertice, si spera risolutore della crisi, tra l'Azienda ospedaliera di Cosenza e i vertici della Cooposervice, i 32 lavoratori licenziati dalla ditta si sono incatenati in piazza 11 settembre proclamando lo sciopero della fame. Come si ricorderà l'incontro fiume di lunedì scorso 2 dicembre dopo circa otto ore di trattative era stato aggiornato proprio a questa mattina. Si spera che in giornata giunga la fumata bianca.

