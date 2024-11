La novità della quarta edizione del Premio Imprese Storiche assegnato dalla Camera di Commercio di Cosenza alle aziende della provincia con almeno trent'anni di attività è la proiezione, prima della consegna del riconoscimento, di un breve filmato di presentazione delle attività svolte.

Addio prematuro

Tra questi anche il video messaggio di Giovanni Falvo, prematuramente scomparso pochi giorni dopo la registrazione. Il coraggio della moglie Antonella Tarsitano che prosegue la tradizione di famiglia: «L'assenza di Giovanni si sente forte, ma il nostro impegno continua per portare avanti il lavoro avviato da mio suocero e proseguito da mio marito. Gli imprenditori non possono permettersi di fermarsi davanti alle avversità perché dalle imprese dipende il valore di un territorio ed anche la vita di tante famiglie. Abbiamo una responsabilità importantissima alla quale non vogliamo sottrarci. Quindi, nonostante il nostro dolore, la Falvo Costruzioni è qui a ritirare con gioia questo riconoscimento che speriamo di poter consolidare con le future generazioni».

Guardiamoci negli occhi

25 i premi, riferiti all'annualità 2020: l'ente camerale infatti, ha scelto di attendere la fine della pandemia per svolgere la cerimonia in presenza, nella sala Pietro Mancini: «Volevamo tornare a guardarci negli occhi, anche perché Imprese Storiche non è solo un premio alle imprese con una lunga storia alle spalle e al lavoro di una vita - ha detto il presidente Klaus Algieri - ma anche un modo per valorizzare un territorio spesso dimenticato dalle istituzioni e che fatica ad esprimere la sua identità. Un’identità fatta di cultura, patrimonio naturalistico, storia e capacità imprenditoriali con enormi potenzialità di sviluppo. Il Premio costituisce quindi, una delle leve importanti della politica economica adottata dall’amministrazione camerale – ha aggiunto Algieri – impegnata a valorizzare il territorio e a sostenere con mezzi diversificati ed integrati i nostri operatori economici. Le imprese sono la linfa vitale dell’economia della nostra terra e sono al centro del nostro modo di amministrare la cosa pubblica, del nostro #ModelloCameraCosenza».

Rappresentanti istituzionali e di categoria

Alla cerimonia, introdotta dai saluti del Segretario Generale dell'ente, Erminia Giorno, hanno partecipato tra gli altri il presidente della Provincia, Rosaria Succurro, il presidente di Anci Calabria, Marcello Manna, i sindaci dei comuni in cui sono ubicate le sedi delle imprese premiate. Presenti anche i membri del consiglio camerale e rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Le imprese vincitrici

Ecco l’elenco delle imprese vincitrici: Algieri Angela, Autofficina Mille Miglia di Guido Vittorio, B.J. Ristorante di Bruni Luigi, Chianello Copiers di Chianello & c. S.a.s, D’Andrea Moto di D’Andrea Rosario, D’Atri Franco, Donnici Roberto, Edil Galven srl, Edilalfa srl, F.A.I.T. srl, Falvo Costruzioni srl, Fazio Fernando, Gioielleria Guarascio, Greco Achille, Farmacia Ioele, La terra Cooperativa Sociale – Onlus, Laurino Bruna Giemme Group, Marsiglia pneumatici autoriparazioni srl, Morrone Maria Pia Schiavonea, Palmieri Antonio, Pirossigeno, Scintille srl, Sovatem, Tenute Librandi Pasquale societa agricola, Sacco Francesco.