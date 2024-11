Per tutta la mattinata hanno presidiato l'ufficio ticket dell'Azienda ospedaliera di Cosenza. Adesso i dipendenti della Seatt si sono spostati sul tetto del Pronto soccorso del nosocomio bruzio per protestare contro i licenziamenti determinati dalla interruzione del contratto tra l'ente e la cooperativa. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato ed i vigili del fuoco. La protesta proseguirà, fanno sapere i lavoratori, finché non si troverà una soluzione come ribadito da una delle manifestanti, Concetta Cadavero.