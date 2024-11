Il Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza comunica che, per consentire di effettuare lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione, in via Popilia, nel tratto compreso tra la sopraelevata e la casa circondariale, domani, venerdì 25 gennaio, l'erogazione idrica sarà sospesa, dalle 7,30 fino al termine dei lavori. Si verificherà una riduzione della portata idrica che interesserà via Popilia e la parte centrale della città.