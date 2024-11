Di coronavirus non si muore, di fame sì. Con questo messaggio, Giovanna Mirabelli, titolare del Caffè Le Vele di Corso Mazzini a Cosenza, si è incatenata ai tavolini del proprio bar per protestare contro il ripristino del divieto per i titolari di locali pubblici, di poter servire le consumazioni all’esterno.

Basta beghe politiche

Nella diatriba politica degenerata in scontro davanti la magistratura amministrativa, a subire le conseguenze della repentina marcia indietro disposta dal Tar Calabria sono proprio gli esercenti, già provati da circa due mesi di blocco delle proprie attività. «Questa non è una pandemia, ma una guerra. E siamo noi a pagare per le beghe degli amministratori. Abbiamo diritto al rispetto come persone prima che come commercianti» ha detto tra l'altro in una diretta sui social.

Pronti a scendere in piazza

Per domani intanto, è prevista anche una manifestazione davanti alla Prefettura, con il coinvolgimento delle tante famiglie stremate, con difficoltà anche nel mettere insieme il pranzo con la cena, per chiedere interventi concreti che vadano al di là degli annunci e possano effettivamente consentire loro di soddisfare almeno le necessità quotidiane.

LEGGI ANCHE:

Ordinanza “Riapri bar”, il legale della Regione è sicuro: «Abbiamo vinto noi»

Ordinanza Calabria “Riapri bar”, Santelli: «Per il governo è una vittoria di Pirro»

Ordinanza Santelli “Riapri bar”, Boccia: «Le sentenze si applicano»

Ordinanza “Riapri bar”, il Tar: «È illegittima, le misure anti-Covid le decide il premier»

Ordinanza Santelli “Riapri bar”, il Tar Calabria accoglie il ricorso. Passa la linea del Governo