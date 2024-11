Bonificati gli alvei dei fiumi Crati e Busento. In centro operazioni di lavaggio lungo Via Padre Giglio

Sono iniziate oggi le bonifiche sui fiumi Busento e Crati da parte dell’Amministrazione comunale di Cosenza. Il disciplinare del nuovo servizio appena affidato alle cooperative prevede la manutenzione continua e costante degli argini dei fiumi. Inoltre sono in fase di procedura di gara i progetti per la navigabilità dei fiumi e per l’estensione della riqualificazione degli argini con opere strutturali di ingegneria naturalistica su tutti i tratti.

Pulizia straordinaria in Via Padre Giglio

Contestualmente si è conclusa un’importante operazione di pulizia, iniziata alle prime luci dell’alba, che ha interessato l’intero tratto di Via Padre Giglio. La strada in questione è stata oggetto di un massiccio intervento di disinfestazione, sgrassaggio e lavaggio. Il Nucleo decoro urbano della Polizia Municipale di Cosenza, con la collaborazione dell’ingegnere Elvira Azzato del settore Ambiente, ha dapprima effettuato un accurato sopralluogo e poi avviato con urgenza l’iter burocratico del caso. Mezzi speciali della ditta Ecologia Oggi sono giunti sul posto bonificando l’intera area.