I presidenti di Assolombarda, Carlo Bonomi, e di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, hanno sottoscritto a Catanzaro, nella sede di Confindustria, un accordo che punta alla semplificazione delle relazioni tra imprese e sistema di credito attraverso l’utilizzo da parte delle aziende di “Bancopass”, una piattaforma ideata da Assolombarda che facilita le relazioni tra imprese, banche e finanziatori. «Assolombarda ha sviluppato questa piattaforma e la dona gratuitamente a tutte le imprese che sono associate a Unindustria Calabria, in questo caso promotore è stata la sede territoriale di Catanzaro – spiega Bonomi -. Forniremo la formazione al personale delle strutture e questo consentirà un sostanziale supporto al territorio per una nuova modalità di rapporto banca-impresa».

Secondo Mazzuca: «Grazie a questo accordo ci saranno delle conseguenze positive per le aziende calabresi. E’ quasi un biglietto da visita condiviso da quindici istituti bancari, intermediari, finanziari per presentare alle banche e quindi avere un accesso al credito molto più semplice e immediato». Un abbraccio ideale sui temi del credito tra Nord e Sud del Paese in un momento in cui – secondo Bonomi - c’è chi l’Italia la vuole dividere. Diventando così esempio di sistema e collaborazione». Un vero e proprio percorso di assistenza dunque quello fornito da Assolombarda ai sistemi produttivi calabresi. «La banca conoscerà meglio l’impresa, l’impresa saprà già cosa attendersi dal sistema creditizio – ha aggiunto Aldo Ferrara, presidente Piccola Industria Unindustria Calabria -. Grazie a questo accordo non soltanto si innalza la cultura finanziaria dell’impresa ma anche la cultura imprenditoriale stessa attraverso uno strumento al passo con i tempi da fornire al nostro sistema produttivo».