Gli scatti raccontano il matrimonio di una coppia indiana celebrato al Castello Brancaccio, alle porte di Roma. Per il professionista originario di Filogaso un nuovo passaggio in una carriera che lo ha portato a lavorare tra Europa, Stati Uniti e Sud America

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Dalle origini a Filogaso, nel Vibonese, alle pagine di Vogue India. Il fotografo Francesco Silvaggio ha firmato il reportage di un matrimonio celebrato in Italia e pubblicato dall’edizione indiana del magazine internazionale dedicato alla moda, al costume e al settore dei matrimoni di lusso.

Gli scatti raccontano le nozze di una coppia di origini indiane, ospitate al Castello Brancaccio, alle porte di Roma. La cerimonia ha unito elementi della tradizione indiana e ambientazioni italiane, tra abiti, colori, allestimenti e momenti documentati attraverso un linguaggio che combina il reportage con la fotografia editoriale.

La pubblicazione offre visibilità internazionale al lavoro del professionista calabrese e si inserisce in un settore nel quale la selezione delle immagini dipende non soltanto dalla qualità tecnica, ma anche dalla capacità di costruire un racconto coerente dell’evento. Nel servizio realizzato al Castello Brancaccio, l’attenzione è rivolta in particolare all’incontro tra le tradizioni indiana e italiana, restituito attraverso i dettagli della cerimonia e i suoi protagonisti.

Il percorso partito da Filogaso

Originario del piccolo centro della provincia di Vibo Valentia, Silvaggio lavora da anni nel settore dei destination wedding, i matrimoni organizzati lontano dal luogo di residenza degli sposi e spesso ospitati in località di particolare interesse turistico o paesaggistico.

Nel corso della sua attività ha realizzato servizi fotografici a New York, Rio de Janeiro, Miami, Amsterdam e Parigi, oltre che in alcune delle destinazioni italiane maggiormente richieste dal mercato internazionale, tra cui il Lago di Como e la Toscana. I suoi lavori sono stati pubblicati anche da riviste specializzate nel settore dei matrimoni.

Un percorso professionale sviluppato quindi lontano dai principali centri della moda e della fotografia, ma iniziato nel Vibonese. Un elemento che Silvaggio continua a richiamare nel descrivere la propria esperienza e il modo in cui le origini calabresi avrebbero influenzato la sua ricerca visiva.

«Sono partito da Filogaso con una macchina fotografica in mano e una mia personale idea di bellezza – afferma il fotografo –. Ogni volta che viaggio porto nel mio obiettivo la sensibilità, l’autenticità e quella luce unica che solo la mia terra sa regalare».

Lo sguardo rivolto alla Calabria

La pubblicazione su Vogue India rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di Silvaggio, che guarda anche alla possibilità di sviluppare in Calabria produzioni destinate al mercato internazionale dei matrimoni.

Secondo il fotografo, la regione dispone di paesaggi, strutture e ambientazioni adatti a ospitare eventi e servizi fotografici di carattere editoriale. L’obiettivo dichiarato è applicare anche sul territorio calabrese gli standard utilizzati nelle produzioni realizzate fuori regione, trasformando il legame con la terra d’origine in una possibile prospettiva professionale.