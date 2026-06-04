Milioni di persone nel mondo lo bevono ogni giorno. Lo ordinano nei caffè di Londra, nelle sale da tè di Roma, nei locali di Bruxelles e nelle case di mezzo pianeta. Ne riconoscono il profumo inconfondibile, il sapore agrumato, la fragranza che rende unico l’Earl Grey. Eppure quasi nessuno sa che quel viaggio inizia sulle coste della provincia di Reggio Calabria.

Rosario Previtera, ospite di una puntata speciale de "L'intervista" a tu per tu dallo studio mobile del network LaC, sorride mentre versa una tazza di tè al bergamotto dal salottino "improvvisato" affacciato su Piazza Italia. Mostra confezioni provenienti dall’Inghilterra, dal Belgio, dagli Stati Uniti. Tutte accomunate da un ingrediente che il mondo conosce e utilizza da oltre un secolo. «Siamo fonte di ricchezza, ma quella ricchezza spesso non rimane sul territorio», osserva.

Da anni il presidente del Comitato Promotore Bergamotto di Reggio Calabria IGP porta avanti una battaglia che va oltre il riconoscimento europeo. L’Indicazione Geografica Protetta rappresenta certamente un traguardo importante, ma dietro quel marchio c’è una visione molto più ampia: restituire valore, identità e prospettive economiche a uno dei prodotti simbolo della provincia reggina.

Le tappe più recenti lo hanno portato a Bruxelles, dove il bergamotto è stato protagonista di incontri con buyer, giornalisti e operatori del settore. Prima ancora a Roma, nella storica sala da tè Babington di Piazza di Spagna, per raccontare il legame tra il prezioso agrume e l’Earl Grey. Un rapporto che attraversa la storia e continua ancora oggi a generare un mercato enorme, tanto da fare ripetutamente capolino in una delle saghe televisive più longeve del pianeta: Star Trek

È proprio questo uno degli aspetti che più colpisce Previtera. Il bergamotto viene consumato e apprezzato in tutto il mondo, ma raramente viene associato alla sua terra d’origine. Da qui la necessità di continuare a promuoverlo fuori dai confini regionali, facendo conoscere non soltanto il frutto, ma anche la storia, la cultura e il lavoro che si celano dietro la sua produzione.

L’IGP resta sullo sfondo della conversazione come una meta ormai vicina, pur tra ricorsi e ostacoli amministrativi. La sensazione, ascoltandolo, è che il vero obiettivo sia un altro. Fare in modo che il nome di Reggio Calabria accompagni finalmente il suo prodotto più famoso. Perché il mondo, in fondo, conosce già il profumo del bergamotto. La sfida adesso è far conoscere anche la terra che lo custodisce da secoli e che continua a considerarlo il proprio ambasciatore più autentico.