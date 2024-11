È un territorio da scoprire e riscoprire, ricco di enormi tesori culturali, paesaggistici, ambientali. Molti calabresi ne disconoscono le potenzialità; tanti turisti italiani, invece, ne lodano le bellezze. È la Sibaritide che proprio nella Piana del Nord-Est calabrese ha il suo cuore pulsante. L’estate che si è appena aperta riserva molte aspettative agli operatori economici del territorio. E tutto ciò accade perché, da tempo, è stato avviato un nuovo percorso di collaborazione sistemica che sta mettendo in rete tutti gli attori principali, istituzionali e delle associazioni, per raggiungere un solo scopo: rendere Sibari e l’area di Cassano allo Ionio un punto di riferimento per il turismo regionale.

E oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, è apparso subito chiaro il perché del successo: ripartendo dal ruolo strategico del Parco archeologico e dal suo Museo dopo gli eventi alluvionali e dal rilancio dei Laghi di Sibari, è stato possibile coniugare gli interessi pubblici e privati favorendo una nuova forma di turismo esperienziale. Diversi gli ospiti della puntata odierna: dal sindaco Gianni Papasso, in collegamento Skype, al direttore del Museo e del Parco archeologico Filippo Demma passando per il presidente dell’associazione del Laghi di Sibari Luigi Guaragna e il direttore artistico de “Le notti dello statère”, Luca Iacobini, che ha portato il festival all’obiettivo dei venti anni e che proprio sabato celebrerà il momento chiave della propria esperienza artistica con ospiti del mondo del cinema nazionale e internazionale.

Diversi i focus nel corso della puntata: la sinergia dei mondi solo in apparenza scollegati tra loro, cioè i mondi dell’ambiente e quelli della cultura. Sibari e Cassano allo Ionio sono, anche e soprattutto, anche Terme sibarite, Grotte di Sant’Angelo, eccellenze enogastronomiche e via discorrendo. Comparti capaci di autogovernarsi e produrre economia da sé ma fortissimi se coniugati insieme. Ed è esattamente ciò che sta avvenendo in loco. Cosa migliorare? Ciò che l’amministrazione comunale, da sola, non potrà migliorare. E cioè il sistema dei trasporti che consenta ai calabresi della fascia ionica e tirrenica, ma anche quelli provenienti dal Nord Italia, di raggiungere agevolmente Sibari e le altre località ioniche. Un punto chiave sul quale si lavora con la Regione e con Ferrovie italiane che, però, devono ancora fare molti passi avanti nonostante i buoni propositi a cui devono seguire fatti. A partire dall’appello finale del sindaco Papasso ad assicurare il finanziamento promesso per risolvere definitivamente il problema idrico dei Laghi di Sibari che rappresentano ancora oggi un luogo da sogno che non sembra neanche di stare in Calabria.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.